TC declara inconstitucionais algumas normas do diploma que regula a eutanásia

O Tribunal Constitucional declarou hoje inconstitucionais algumas das normas da lei que regula a morte medicamente assistida, mas sublinha que a maioria do diploma cumpre a lei fundamental.

Em comunicado, o TC declara inconstitucionais seis normas, dizendo responder a dois pedidos de fiscalização sucessiva: de um grupo de deputados do PSD e da provedora de Justiça.

"As demais normas cuja apreciação da constitucionalidade foi requerida -- quase todas as que integram o diploma -- não foram declaradas inconstitucionais", lê-se no comunicado.