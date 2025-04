Bombeiros resgatam turista que caiu na Levada do Castelejo

Está em curso uma operação do resgate na Levada do Castelejo, no Porto da Cruz.

A informação é escassa, mas sabe-se que se trata de uma turista com cerca de 60 anos que sofreu uma queda quando realizava este percurso.

Para o local foram mobilizados 12 elementos da equipa de resgate em montanha dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, com três viaturas.