Rússia ataca regiões ucranianas com drones após EUA duvidarem do fim da guerra

A Rússia lançou hoje um ataque de drones em várias regiões da Ucrânia, disseram as autoridades ucranianas, depois de o presidente dos EUA ter admitido duvidar que o líder russo quisesse terminar a guerra.

Uma pessoa foi morta e uma menina de 14 anos ficou ferida na cidade de Pavlohrad, na região de Dnipropetrovsk, que foi atingida pela terceira noite consecutiva, disse o governador regional Serhii Lysak.

Os ataques ocorreram horas depois de a Rússia ter afirmado ter recuperado o controlo sobre as restantes partes da região de Kursk, que as forças ucranianas tomaram numa incursão surpresa em agosto passado. As autoridades ucranianas disseram que os combates em Kursk ainda estavam em curso.

Trump disse no sábado que duvida que Putin tenha intenção de acabar com a guerra de mais de três anos na Ucrânia, expressando novo ceticismo de que um acordo de paz possa ser alcançado em breve. Apenas um dia antes, Trump tinha dito que a Ucrânia e a Rússia estavam "muito perto de um acordo".

"Não havia razão para Putin estar a disparar mísseis contra áreas civis, cidades e vilas, nos últimos dias", escreveu Trump numa publicação nas redes sociais enquanto voava de volta para os Estados Unidos depois de assistir ao funeral do Papa Francisco no Vaticano, onde se encontrou brevemente com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Trump também insinuou sobre a possibilidade de novas sanções contra a Rússia.

A conversa Trump-Zelensky à margem do funeral do Papa foi o primeiro encontro cara a cara entre os dois líderes desde que discutiram durante uma reunião acalorada na Sala Oval da Casa Branca, no final de fevereiro.

A Rússia disparou 149 drones explosivos na última vaga de ataques, informou a força aérea ucraniana, acrescentando que 57 foram intercetados e outros 67 bloqueados.

Uma pessoa ficou ferida em ataques com drones na região de Odesa e outra na cidade de Zhytomyr. Quatro pessoas também ficaram feridas num ataque aéreo russo à cidade de Kherson na manhã de domingo, de acordo com as autoridades locais.

O Ministério da Defesa da Rússia disse hoje que as defesas aéreas abateram cinco drones ucranianos na região fronteiriça de Bryansk, bem como três drones sobre a península da Crimeia, que foi ilegalmente anexada pela Rússia em 2014.

Cinco pessoas ficaram feridas quando as forças ucranianas bombardearam a cidade de Horlivka, na região parcialmente ocupada de Donetsk, disse o presidente da câmara da cidade, Ivan Prikhodko, instalado na Rússia.