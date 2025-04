Rússia volta a atacar com 'drones' cidades ucranianas de Odessa e Kharkiv

A Rússia voltou a atacar com 'drones' as cidades ucranianas de Odessa e Kharkiv entre a noite de domingo e hoje, causando danos em várias infraestruturas e deixando feridos, segundo as autoridades ucranianas.

De acordo com o presidente da Câmara de Odessa, no sul da Ucrânia, no Mar Negro, Gennady Trukhanov, fragmentos de um 'drone' causaram pequenos danos numa clínica, mas nenhum paciente ficou ferido.

Cinco pessoas sofreram, no entanto, ferimentos em Odessa como resultado do ataque, afirmou o autarca.

Em Kharkiv, no nordeste do país, o presidente da Câmara, Igor Terekhov, declarou que impacto de um 'drone' provocou um grande incêndio nas infraestruturas de uma empresa da cidade.

Na cidade de Zaporijia, no sudeste do país e uma das cidades ucranianas mais próximas da frente de combate, também foi atacada. Um posto de abastecimento de combustível foi atingido por 'drones' russos, segundo o governador da região, Ivan Fedorov.

De acordo com a Força Aérea ucraniana, a Rússia lançou um total de 62 veículos aéreos não tripulados contra a Ucrânia entre a noite de domingo e hoje, incluindo 'drones' de ataque e 'drones' não explosivos utilizados para confundir as defesas inimigas.

Quarenta 'drones' de ataque foram abatidos pelas defesas ucranianas, e 11 réplicas dos primeiros caíram sem causar danos.

Além de Odessa e Kharkiv, os 'drones' russos causaram danos na região de Donetsk, no leste da Ucrânia, e na região de Dnipropetrovsk, no centro da Ucrânia.

Estes novos ataques a cidades ucranianas ocorrem depois de a Rússia ter provocado a morte de 34 pessoas no Domingo de Ramos, quando bombardeou o centro da cidade de Sumi, no nordeste da Ucrânia.

Por outro lado, o Ministério da Defesa russo afirmou hoje, na rede social Telegram, que as suas defesas aéreas abateram mais de 50 'drones' ucranianos em seis regiões do país.

De acordo com o comunicado militar, a maioria das aeronaves não tripuladas destruídas foram abatidas sobre a região de Bryansk, na fronteira com a Ucrânia. Os demais 'drones' foram derrubados nas regiões de Oryol, Kursk, Tula, Kaluga e Belgorod.