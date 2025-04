Funchal quer "trabalhar em prol de todos e em prol da própria liberdade"

Decorreu hoje, na sala da Assembleia Municipal do Funchal, uma sessão pública comemorativa do 25 de Abril, realizada entre as 10h00 e as 10h45, desta manhã de quinta-feira.

À margem da cerimónia, que contou com a presença de várias entidades, o vereador da Câmara Municipal do Funchal (CMF), João Rodrigues exaltou a importância da comemoração da data e respevtiva mensagem.

“Hoje estamos aqui a comemorar o 25 de Abril ao fim de 51 anos desta data. É muito importante lembrar o que era antes e o que agora temos conseguido conquistar ao longo de todos estes anos, e que têm sido muito benéficos. E acho que isso, de facto, é importante. As nossas conquistas são diárias e temos de continuar nesse sentido positivo de desenvolvimento para bem de todos nós”, declarou.

O autarca assegurou ainda que “o objectivo será sempre trabalhar em prol de todos e em prol da própria liberdade.”

Por fim, realçou que o momento comemorativo promovido pelo município "é uma cerimónia para comemorar o 25 de Abril e que foi aberta a todos no sentido de participarem e honrarem aquela que deve ser, a liberdade de todos.”

A cerimónia contou com momentos musicais alusivos ao 25 de Abril, bem como com declamações de poemas e contos, interpretados e apresentados pelos alunos da EB1/PE e Creche de Santo Amaro e respectivos professores, culminando com um discurso proferido por Francisco Faria Paulino.

O encerramento da sessão foi assinalado com um minuto de silêncio, em homenagem ao falecimento do Papa Francisco.