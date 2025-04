Papa Francisco em todos os jornais e revistas generalistas

Bom dia. Três dias após a morte de Francisco, continuam a dar às primeiras páginas as imagens e as histórias daquele que pode ficar na História como o "Papa do Povo".

Na revista Visão:

- "Francisco (1936-2025). O Papa do povo. O legado. O exemplo. A vida. O futuro da Igreja"

- "50 anos das primeiras eleições livres. A noite mais longa da TV a preto-e-branco"

Na revista Sábado:

- "O Papa do povo que conquistou o mundo. Francisco 1936-2025"

- "Vindo do 'fim do mundo', foi a voz dos pobres e oprimidos de todo o planeta. Mudou a Igreja e afastou-se da ostentação do poder e das riquezas clericais. Abriu portas às mulheres e atingiu uma popularidade inédita"

- "Deputada do Chega utilizou Internet da mãe para cometer crime"

- "Líder do PS. As falhas e as dúvidas nos documentos do negócio das casas"

No semanário Sol:

- "O adeus ao papa que quis mudar a igreja"

- "AD lidera. Maioria com IL mais perto"

- "50 anos da Assembleia Constituinte. Marcelo Rebelo de Sousa, Arons de Carvalho e Carlos Brito recordam os momentos mais marcantes"

- "Operação Picoas. Altice quis fazer negócio com empresa de arguido"

- "Reportagem. Ativistas da Greve Climática Estudantil prometem causar 'disrupção na campanha'"

- "Entrevista a Anne Boyer. 'Quem está surpreso com o que se passa nos EUA claramente não estava a prestar atenção'"

- "Portugal Amanhã. Tarifas de Trump. Que efeito vão ter nas exportações"

- "Luís Aguiar-Conraria. 'Há discussões em torno dos impostos que roçam o nível de indigência'"

No Correio da Manhã:

- "Matou idoso no Seixal. Falha deixa doente homicida à solta"

- "Autoridades recusaram pedido da mãe para internar jovem antes do crime"

- "Cardeais em Roma aceleram conclave para a sucessão do papa"

- "Corpo de Francisco transladado para Basílica de S. Pedro"

- "Em Loulé. Último adeus emocionado a Nuno Guerreiro"

- "Benfica 4 Tirsense 0. Benfica confirma Jamor"

- "Sporting. Varandas puxa por equipa presa 'por arames'"

- "FC Porto. Fim de época em risco para Diogo Costa"

- "Revela INE. Preço das casas dispara 15,5% no final de 2024"

- "Em autocarro. Motorista herói salva 40 alunos de fogo na A5"

- "Contas públicas. Despesas militares fora do défice"

- "Porto. Provocação a imigrantes leva a ação da PSP"

No Diário de Notícias:

- "Colégio de Pediatria da Ordem dos Médicos quer travar venda livre de melatonina"

- "Velório. Mundo começa a despedir-se de Francisco. 'Sou muçulmana e ele era a minha inspiração'"

- "Rui Rocha, presidente da IL. 'O único voto que afasta o PS e traz mudança e reformas necessárias é na IL'"

- "Jorge Viana, presidente Apex Brasil. 'O Mercosul é a melhor alternativa comercial para a União Europeia'"

- "Defesa. 'Escândalo' ou 'entendimento'? Isenção para investir divide partidos"

- "Habitação. Investimento estrangeiro em Lisboa estabiliza nos 900 milhões de euros"

- "Guerra na Ucrânia. O homem sem cartas na mão resiste (para já) à pressão de Trump"

- "Chega. Programa rejeita 'paraíso de bandidagem' e apoia a 'família'"

- "Cinema. Catherine Deneuve: a mulher do presidente tem bom humor"

No Público:

- "Abandono escolar é três vezes mais alto entre os alunos com deficiência"

- "Ucrânia. Trump insiste em acordo de cessar-fogo com concessões à Rússia"

- "Eutanásia. Partidos com leitura diferente face à lei da morte assistida"

- "Justiça. Processo do 'Cartel da Banca' sobe ao Tribunal Constitucional"

- "Restringir carros para melhorar trânsito no Porto. Manuel Pizarro, candidato do PS à Câmara do Porto, quer reforçar segurança"

- "Segurança. EUA avaliam lei de 1807 para utilizar militares nas fronteiras"

- "Futebol. Benfica acelerou rumo ao 'derby' na final da Taça"

- "Religião. Luis Tagle e Peter Turkson, dois cardeais favoritos à liderança da Igreja Católica"

- "Arqueologia. Peritos acreditam que foi encontrado primeiro gladiador romano a combater com leões"

No Jornal de Notícias:

- "Aumento do preço das casas é maior no Interior do país"

- "Multidão na despedida do Papa que falava das pessoas 'normais'"

- "'Chega é fator de instabilidade. Passa a vida com esquemas e traquinices'. Paulo Rangel, cabeça de lista da AD pelo Porto"

- "Benfica 4-0 Tirsense. Taça de Portugal. Benfica e Sporting juntos no Jamor 29 anos depois"

- "Ciclismo. Emanuel Duarte repete vitória no arranque de 'O Jogo'"

- "Porto. Negócios imobiliários da Igreja abrem guerra entre Rui Moreira e o bispo"

- "Corrupção. PJ instalou microfone no Mercedes de juiz suspeito"

- "Saúde. Há 240 queixas por dia, mais de metade na capital"

No Negócios:

- "Casas em Lisboa e Porto sobem menos de metade do que no país"

- "O que defendiam os partidos no início da democracia"

- "Entrevista a Luísa Amaro. 'Paredes era sobretudo um humanista'"

- "PREC: quando os miúdos mandavam nas escolas"

- "Comércio. TAP forte implica 'presença do Estado' no capital"

- "Peso do IRS na carga fiscal toca mínimo de 2014"

- "Greenvolt roda ativos e garante 250 milhões"

- "Revolut aposta em ser o terceiro maior banco"

No Jornal Económico:

- "Chineses da EDP apoiam liderança de Stilwell"

- "Francisco queria uma economia mais justa, Trump quer matar a ideia"

- "25 de abril. Como a Justiça esteve quase a ser arrasada"

- "Reportagem. Os ginásios agora são boutiques fitness"

- "O museu dos faraós vai mesmo abrir em julho"

- "BPI reduz no Banco de Fomento de Angola no IPO previsto para julho"

- "Novobanco só será vendido quando houver novo governo"

- "Governo pede a Bruxelas gastos de 4,3 mil milhões fora do défice"

- "Desconfiança global nos EUA abre a porta à desdolarização"

No Record:

- "Benfica 4-0 Tirsense. Canto afinado. Águia confirma Jamor com 3 dos 4 golos marcados da mesma forma"

- "Sporting. Borges não treme. Acredita no título e que vai continuar no cargo"

- "FC Porto. Diogo Costa de baixa. Só regressa na última jornada"

- "Judo. Catarina Costa de prata. Quarta medalha seguida em Europeus"

- "Andebol. Nantes 28-27 Sporting. Para resolver em Alvalade"

- "Itália. Inter 0-3 Milan. Sérgio no final da Taça"

No O Jogo:

- "FC Porto. Diogo Costa. O último paciente. Guarda-redes deve parar duas semanas e regressa, na melhor das hipóteses, no dérbi portuense da penúltima jornada"

- "Grujic, Vasco Sousa (lesionados), Gonçalo Borges (castigado), Otávio e Tiago Djaló (processos disciplinares) também fora das opções"

- "Taça de Portugal. Benfica 4-0 Tirsense. Jamor com o clássico esperado. Encarnados passeiam na Luz e encontram na decisão o rival leonino"

- "Sporting. Morita ergue-se na altura ideal. Médio japonês de volta aos treinos e já pode ressurgir no domingo"

- "Dez mil adeptos previstos para o embate do Bessa"

- "Boavista. Bozenik faz marcha-atrás na transferência. Falhou o acordo financeiro para rumar aos Estados Unidos"

- "Internacional. Milan de Conceição na final da Taça. Vitória categórica (3-0) sobre o Inter. Bolonha deve ser o adversário"

E no A Bola:

- "Benfica 4-0 Tirsense. Passeio até ao Jamor. Encarnados apuram-se para a final, frente ao Sporting, com mais uma goleada"

- "Sporting. Morita já se treina e pode defrontar o Boavista. Debast e Hjulmand mantêm-se no onze"

- "FC Porto. Diogo Costa arrisca parar três semanas. Guarda-redes contraiu lesão muscular"

- "Anselmi desiludido com o plantel após casos de indisciplina"

- "Itália. Conceição apura Milan para a final da Taça. Triunfo por 3-0 sobre o Inter na 2.ª mão das meias-finais"

- "Andebol. Sporting perde por um em Nantes"