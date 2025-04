Escola da Ajuda recebeu material desportivo da CMF

A vereadora Helena Leal, da CMF, esteve na Escola EB1 E da Ajuda, na quarta-feira, no âmbito do concurso 'Crianças em Participação', referente ao ano lectivo 2023/2024.

Este projecto, da Câmara Municipal do Funchal, direccionado às crianças dos 1.º ciclos do Ensino Básico, visou promover a cidadania participativa, sensibilizar para as questões do poder local, contribuir para a formação dos jovens, através do desenvolvimento da sua personalidade e formação do caráter, proporcionar a compreensão dos deveres e direitos dos cidadãos, através do levantamento dos problemas e proposta de soluções e promover uma gestão participada da sua escola.

Deste modo e tendo em conta que a Escola EB1 E da Ajuda foi um dos estabelecimentos de ensino participantes no 'Crianças em Participação' de 2023/2024, decorreu, ontem, a entrega de uma cama elástica (trampolim) e um limbo gigante.

A Câmara Municipal do Funchal informa que, neste mandato, já apoiou a Associação de Pais e Encarregados de Educação da Ajuda com mais de 24 mil euros.