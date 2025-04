Instagram testa uso de IA para impedir que adolescentes mintam na idade

O Instagram começou a testar o uso de inteligência artificial (IA) para determinar se as crianças estão a mentir sobre a sua idade na aplicação, disse hoje a empresa-mãe, Meta, citada pela agência Associated Press.

Segundo a agência de notícias, a Meta tem usado a IA para determinar a idade das pessoas há algum tempo, mas agora o Instagram irá procurar "proativamente" contas que pertençam a adolescentes, mesmo que eles tenham inserido uma data de nascimento imprecisa quando se inscreveram na aplicação.

Se for determinado que um utilizador está a deturpar a sua idade, a conta tornar-se-á automaticamente uma conta de adolescente, com mais restrições do que uma conta de um adulto.

Por exemplo, uma conta de adolescente é privada por predefinição, as mensagens privadas são restritas, os "conteúdos sensíveis" são limitados e os adolescentes recebem uma notificação se estiveram 'online' durante mais de 60 minutos, sendo um "modo de suspensão" ativado.

Agora a Meta diz que treina a sua IA para procurar sinais, como o tipo de conteúdo com que a conta interage, informações de perfil e quando a conta foi criada, para determinar a idade do proprietário.

O Instagram também enviará notificações aos pais "com informações sobre como eles podem conversar com os seus adolescentes sobre a importância de fornecer a idade correta 'online'", avança a agência noticiosa.

As medidas reforçadas surgem num momento em que as empresas de redes sociais enfrentam um maior escrutínio sobre a forma como a sua plataforma afeta a saúde mental e o bem-estar dos utilizadores mais jovens.