Rodrigo Mora 'bisa' na vitória do FC Porto sobre o Famalicão

O avançado Rodrigo Mora marcou hoje os dois golos do FC Porto na vitória caseira sobre o Famalicão, por 2-1, que permitiu aos 'dragões' subirem provisoriamente ao terceiro lugar da I Liga de futebol, em jogo da 30.ª jornada.

Com cinco golos nos últimos cinco encontros, o jovem, de 17 anos, assinou o seu primeiro 'bis' pela equipa principal, aos 20 e 57 minutos, chegando aos oito tentos no campeonato, antes de Bondo ainda reduzir para os visitantes, aos 82.

Os 'dragões', que terminaram o jogo reduzidos a 10 elementos, por expulsão de Gonçalo Borges, aos 90+4 minutos, somam 62 pontos, mais dois do que o Sporting de Braga, quarto classificado e que no sábado visita o Estoril Praia, enquanto o Famalicão, que vinha de três triunfos consecutivos na prova, mantém-se na sétima posição, com 43.