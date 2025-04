Força Aérea transporta doente dos Açores para a Madeira

A Força Aérea Portuguesa realizou, há instantes, uma operação de evacuação médica, transportando uma doente dos Açores para a Madeira, numa missão que visou garantir cuidados médicos urgentes no âmbito da 'Via Verde AVC'.

A missão foi efectuada com recurso ao avião C-295M, destacado para este tipo de missões, assegurando assim a rápida transferência entre ilhas. Por sua vez, do aeroporto até ao hospital, o transporte foi garantido pelos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, com o acompanhamento da Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) e da Polícia de Segurança Pública (PSP).

Ver Galeria Fotos Rui Silva/ASPRESS

A vítima, uma idosa de 80 anos, foi integrada na 'Via Verde AVC', que é um sistema de emergência médica do Serviço Nacional de Saúde, que tem como objectivo garantir que as vítimas de Acidente Vascular Cerebral recebam assistência urgente e adequada, desde o momento em que aparecem os sintomas até à admissão num hospital preparado para tratar a condição.