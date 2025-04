Concentração junto ao Palácio de S. Lourenço assinala 25 de Abril na Madeira

A Comissão para as Comemorações do 25 de Abril na Madeira levará a efeito uma concentração comemorativa desta data, intitulada 'Reencontro por Abril'. A iniciativa está agendada para as 14h30 da próxima sexta-feira, no final da Avenida Zarco, junto ao Palácio de São Lourenço, no Funchal.

"Uma iniciativa simbólica que recorda a Revolução de Abril e os 50 anos das primeiras eleições livres", destaca a organização.

Além de música e poesia, estão previstas declarações públicas alusivas à efeméride.

Numa nota remetida à comunicação social, a Comissão apela à mobilização, convidando a todos a "trazer um cravo vermelho e a participar nesta iniciativa", que pretende "festejar mais um aniversário da Revolução dos Cravos, num momento da história mundial em que se torna imprescindível continuar a defender os Direitos Humanos e os Valores de Abril".

A Comissão sublinha ainda que "os últimos acontecimentos fazem-nos ter consciência de que, além do muito que há ainda a fazer, as conquistas civilizacionais e humanitárias, ganhas com sangue suor e lágrimas, não estão asseguradas, antes pelo contrário".