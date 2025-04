Como reduzir os sintomas das alergias

Estamos na altura do ano em que o pólen mais anda no ar, para desespero de muitos alérgicos. Neste ‘Explicador’ partilhamos as recomendações da Direcção Regional de Saúde para reduzir os sintomas e reacções alérgicas.

Esta quarta-feira, na rúbrica ‘Hora da Saúde e Protecção Civil’, a Direcção Regional de Saúde (DRS) partilhou as suas recomendações para esta época de alergia.

As alergias são respostas exageradas do organismo após o contacto com os aeroalérgenos do ambiente que nos rodeia. Resultam da interacção entre a predisposição genética e a exposição aos aeroalérgenos com factores de risco associados com os estilos de vida inadequados como o sedentarismo, a dieta, a obesidade e a poluição dentro e fora dos edifícios e o consumo excessivo de medicamentos, especialmente antibióticos e anti-inflamatórios. DRS

De acordo com dados da Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica (SPAIC), as alergias afectam aproximadamente um terço da população portuguesa. Na Região, segundo dados do Inquérito Nacional de Saúde (INS, 2019), 23% das pessoas com 15 ou mais anos declararam ter alergias, as quais são apontadas maioritariamente pelos jovens (20,1%) e pelas pessoas do grupo etário dos 35-54 anos (37,1%). Um em cada três jovens refere sofrer de alergias.

“Os pólenes e fungos são os alergénios mais importantes do ambiente exterior, particularmente no nosso contexto, uma ilha, existe um efeito de lavagem/arrastamento até o mar dos aerossóis polínicos o que diminui a sua relevância clínica”, explica a DRS.

Por outra, as condições meteorológicas actuais fomentam o aumento da prevalência de fungos com importante impacto na gravidade clínica da doença alérgica. No que diz respeito aos alérgenos do ambiente interior, destacam-se os ácaros do pó doméstico, que na população portuguesa, são a principal causa de alergia.

Assim, as medidas recomendadas pela DRS para assegurar a redução de sintomas, passam por: