Estudo revela que diminuição da hipertensão pode reduzir risco de demência

Um ensaio clínico com cerca de 34.000 participantes com 40 ou mais anos, residentes na China rural e com hipertensão não tratada, demonstrou que a redução da pressão arterial elevada reduz o risco de demência.

Os resultados, publicados na revista Nature Medicine, demonstram a importância potencial de um controlo mais intensivo da pressão arterial em doentes com hipertensão na redução do peso global da demência e de declínio cognitivo.

A investigação revelou também que as pessoas com hipertensão não tratada têm um risco 42% maior de desenvolver demência ao longo da vida do que os participantes saudáveis do estudo.

Prevê-se que o número global de pessoas com demência aumente de 57,4 milhões em 2019 para 152,8 milhões em 2050, com o maior impacto a ocorrer nos países de baixo e médio rendimento.

Estudos anteriores sugerem que as intervenções no estilo de vida, como uma dieta saudável e a prática regular de exercício físico, podem ser a forma mais eficaz de reduzir o aumento da incidência global da demência.

Para saber mais sobre a ligação entre a hipertensão e a demência, o ensaio do UT Southwestern Medical Center do Texas, nos EUA, estudou a eficácia de uma intervenção conduzida por profissionais de saúde comunitários não médicos (os chamados "médicos da aldeia") no controlo da pressão arterial, na demência e no declínio cognitivo em 33.995 doentes.

Os pacientes tinham 40 anos de idade ou mais, viviam na China rural e tinham hipertensão não tratada.

No grupo de intervenção, 17.407 pacientes receberam medicação anti-hipertensiva e educação para a saúde sobre o controlo domiciliário da pressão arterial, alterações do estilo de vida (como a perda de peso, a redução do sódio na dieta e a redução do consumo de álcool). A adesão à medicação também foi monitorizada.

Os doentes do grupo de controlo receberam formação sobre o controlo da pressão arterial e tiveram a sua pressão arterial medida num centro de saúde.

Ao longo de 48 meses, os autores observaram que o grupo de intervenção conseguiu um melhor controlo da pressão arterial, com mais doentes a atingirem os níveis alvo, do que o grupo de controlo.

O controlo intensivo da pressão arterial reduziu substancialmente o risco de demência por todas as causas em 15% e de perturbações cognitivas em 16%.

Os resultados sugerem que as intervenções comprovadas destinadas a reduzir a pressão arterial podem ajudar a reduzir a incidência global e o impacto da demência, e que esta intervenção deve ser amplamente adotada e ampliada para reduzir o peso global da demência.

Juntamente com o artigo, a Nature Medicine publicou as opiniões de vários especialistas consultados pelo Science Media Centre, no Reino Unido, que concordam na sua avaliação dos resultados do ensaio.

Para Julia Dudley, diretora de investigação da Alzheimer's Research UK, o ensaio fornece "mais provas" de que o tratamento da hipertensão arterial pode ser uma forma de reduzir o risco de demência, tal como The Lancet referiu no ano passado num relatório que revelava que a hipertensão arterial não tratada era um dos 14 fatores de risco responsáveis por quase metade dos casos de demência em todo o mundo.

No entanto, Dudley acredita que são necessários mais estudos para compreender como funcionam outros fatores de risco, como a genética, e para avaliar se as intervenções deste estudo podem funcionar noutras populações em todo o mundo.

James Leiper, diretor de investigação da British Heart Foundation, também no Reino Unido, considera que este ensaio "fornece fortes provas" de algo que há muito se sabe: que as pessoas com hipertensão têm um risco acrescido de desenvolver demência, especialmente demência vascular.

Os resultados deste grande ensaio "fornecem fortes provas de que um melhor tratamento da hipertensão poderia reduzir o risco elevado de demência que lhe está associado", acrescenta.