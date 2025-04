EUA planeia eliminar gradualmente corantes artificiais dos alimentos

A agência que controla a qualidade alimentar e medicamentos nos EUA afirmou hoje que vai eliminar gradualmente os corantes artificiais à base de petróleo nos alimentos do país, desencadeando uma revisão de ingredientes de vários produtos.

A Administração Federal de Alimentos e Medicamentos (FDA, na sigla inglesa), sob a alçada do secretário de Estado da Saúde, Robert F. Kennedy Jr., tomará medidas para eliminar os corantes sintéticos até ao final de 2026, disse o Comissário da FDA, Marty Makary, numa conferência de imprensa.

A agência estabelecerá um padrão e um cronograma para que a indústria mude para alternativas naturais, revogará a autorização para corantes que não estejam em produção nas próximas semanas e tomará medidas para remover os corantes restantes no mercado.

"Nos últimos 50 anos, temos estado a realizar uma das maiores experiências científicas não controladas do mundo com as crianças do nosso país, sem o seu consentimento", afirmou Makary.

A FDA tem defendido que os corantes aprovados são seguros e que "a totalidade das provas científicas mostra que a maioria das crianças não tem efeitos adversos quando consome alimentos que contêm aditivos de cor".