Mural dedicado à saúde mental inaugurado nos ‘Reis Magos’

Foi inaugurado, esta terça-feira, na Praia dos Reis Magos, no Caniço, um mural alusivo à saúde mental. Esta iniciativa partiu da Associação Aware In, no âmbito de um projecto financiado pelo Programa de Inovação e Transformação Social (PRINT).

Conforme notado num comunicado de imprensa, “a iniciativa visa sensibilizar a comunidade para a importância do bem-estar psicológico”, marcando o início de uma campanha que poderá vir a estender-se a outros pontos da ilha da Madeira.

O mural inclui um código QR que permite o acesso directo a um documento que aborda temas como o papel da psicologia, os mitos mais comuns sobre pedir ajuda, e a importância de reconhecer e validar todas as emoções, mesmo as mais desconfortáveis.