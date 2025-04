Homicida de Alenquer detido na Chéquia

A Polícia Judiciária informou esta terça-feira que, através da Directoria de Lisboa e Vale do Tejo e da Unidade de Cooperação Internacional, levou a cabo uma operação de identificação e localização, que levou à detenção em território da Chéquia, de um cidadão estrangeiro, alegado homicida de uma mulher estrangeira, cujo corpo, na altura não identificado, foi encontrado, no passado dia 8 de Abril, próximo da Estrada Nacional 1, na localidade de Marés, em Alenquer.

No decurso da investigação, e após os resultados da autópsia revelarem que a vítima teria sido sufocada até à morte com recurso a força física, foi possível apurar uma relação entre a vítima e o suspeito, concluindo-se ainda que este tinha iniciado uma trajectória de fuga com destino à República Checa, o que levou à pronta emissão do respectivo mandado de detenção europeu ( MDE ), pelos serviços do Ministério Público da Comarca de Lisboa Norte, titular do inquérito.