Bernardo Trindade reeleito presidente da Associação da Hotelaria de Portugal

Bernardo Trindade, administrador do Porto Bay Hotels & Resorts, em lista única votada por unanimidade, foi hoje reeleito presidente da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) para o triénio 2025-2027, em Assembleia Geral que decorreu na Pousada de Lisboa.

"A lista eleita reflecte uma continuidade do trabalho desenvolvido no último mandato, com enfoque no reforço da representatividade da AHP em todas as regiões, e num compromisso claro com a qualificação do alojamento turístico, a competitividade da oferta hoteleira, a formação, valorização dos recursos humanos e o reforço do papel do Turismo nas agendas política e económica nacionais", indica nota à imprensa.

Órgãos Sociais AHP | 2025-2027

Integram os novos órgãos sociais:

Mesa da Assembleia Geral

Presidente: Vitor Paranhos Pereira (Ritz Four Seasons Lisbon Hotel)

Vice-presidente: Romão Braz (Hotéis Azoris)

Secretários efetivos: João Diniz (Grande Hotel de Luso) e Carla Maximino (Hotel Mundial)

Secretário suplente: José Armando Ferrinha (Sea Porto Hotel) e Felipe França (Hotel Príncipe Lisboa)

Conselho Fiscal

Presidente: Manuel Violas (Hotéis Solverde)

Vice-presidente: Jorge Heleno (Dom Gonçalo Hotel)

Vogais efetivos: João Tomás (Casa das Penhas Douradas), Luís Cruz (MH Hotels)

Vogais suplentes: José Humbria Brazão (Hotel 3HB Faro) e Pedro Silva Pereira (Hotel Miraparque)

Conselho Geral

Presidente: Raul Martins (Altis Hotels)

A lista de conselheiros, 23 no total, integra representantes de grupos e unidades hoteleiras de norte a sul do país e ilhas, reflectindo a abrangência nacional da AHP.

Conselho Directivo

Além de Bernardo Trindade, presidente, e Cristina Siza Vieira, vice-presidente executiva, o Conselho Directivo é composto por:

Margarida Almeida (Placid Village - Amazing Evolution); Andreia Pavão (Hotel Canadiano); Alexandre Marto Pereira (Hotel Estrela de Fátima, Lda. – Fatima Hotels); Miguel Proença (Hoti Hotéis); e Frederico Costa (Pestana Hotels & Resorts).

Representantes Regionais da AHP