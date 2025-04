Primeiro-ministro afirma que melhor tributo é seguir os seus ensinamentos e exemplo

O primeiro-ministro afirmou hoje que o Papa Francisco deixa um singular legado de humanismo, empatia, compaixão e proximidade às pessoas e considerou que o melhor tributo a prestar será seguir os seus ensinamentos e exemplo.

Esta reação de Luís Montenegro à morte do Papa Francisco, hoje, aos 88 anos, consta de uma nota divulgada pelo gabinete do primeiro-ministro.

Na nota, o primeiro-ministro apresenta "as mais sentidas condolências do Governo de Portugal à Santa Sé e a todos os católicos do mundo, entre os quais tantos milhões de portugueses".

"Francisco foi um Papa extraordinário, que deixa um singular legado de humanismo, empatia, compaixão e proximidade às pessoas. As suas visitas a Portugal, no centenário das aparições de Nossa Senhora em Fátima e na Jornada Mundial da Juventude, marcaram o nosso país e geraram uma ligação muito forte do povo português com Sua Santidade", refere-se na mesma nota.

Para o primeiro-ministro, "a melhor forma de honrar o seu tributo" será seguir no dia a dia, nas diferentes atividades, "os seus ensinamentos e o seu exemplo".

O papa Francisco morreu hoje aos 88 anos, depois de ter estado internado devido a uma pneumonia bilateral.

"Às 07:35 desta manhã [06:35 em Lisboa], o bispo de Roma, Francisco, regressou à casa do Pai. Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e da sua Igreja", anunciou hoje o Vaticano, através do cardeal Kevin Ferrell.