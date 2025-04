José Mourinho destaca humildade de um "grande Papa"

O treinador português José Mourinho, que orientou a equipa de futebol da Roma até ao início do ano passado, lamentou hoje a morte do Papa Francisco, aos 88 anos, destacando a humildade do líder da Igreja Católica.

"Para ser grande, acima de tudo é necessário saber ser pequeno. A humildade é a base da verdadeira grandeza. Papa Francisco. A esperança é uma luz na noite. Grande Papa", indica a conta do atual técnico do Fenerbahçe, que manifestou várias vezes apreço pelo Papa Francisco, na rede social Instagram.

José Mourinho, de 62 anos, teve duas passagens pelo futebol italiano, a primeira no Inter de Milão, entre 2008 e 2010, tendo conquistado dois títulos nacionais e um europeu, e a segunda na Roma, entre 2021 e 2024, vencendo a Liga Conferência.

O Papa Francisco morreu hoje aos 88 anos, após 12 anos de um pontificado marcado pelo combate aos abusos sexuais, guerras e uma pandemia. Nascido em Buenos Aires, a 17 de dezembro de 1936, Francisco foi o primeiro jesuíta a chegar à liderança da Igreja Católica.

O papa Francisco esteve internado durante 38 dias devido a uma pneumonia bilateral, tendo tido alta em 23 de março. A sua última aparição pública foi no domingo de Páscoa, no Vaticano, na véspera de morrer.