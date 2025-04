Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

Seis anos de prisão por aliciar menores. Homem de 34 anos, em prisão preventiva desde o ano passado, convencia crianças e adolescentes a produzirem vídeos de cariz sexual. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler na página 10.

Mas há mais para ver na edição desta quarta-feira. Historiador apela ao ensino da Autonomia. No Dia da Autonomia, Paulo Miguel Rodrigues, refere que as principais preocupações dos madeirenses continuam a ser as mesmas do que em 1976, mas “noutro patamar”. * Comissão de Honra da celebração dos 50 anos junta 50 nomes de todos os quadrantes políticos.

Tráfico e consumo de drogas com "acrescida expressão". Relatório Anual de Segurança Interna aponta ainda para a diminuição da criminalidade violenta na Madeira.

Fique também a saber que Expensive Soul, Pedro Abrunhosa, Bárbara Bandeira e Toy no S. João do Porto Santo.

E, por fim, Provedoria do Animal abriu 265 novos processos em 2024.

