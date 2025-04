Cocktails de chocolate vão estar à prova no Mercado

A Associação Barmen da Madeira anuncia hoje que vai estar presente na 10.ª edição do Mercado do Chocolate do Funchal, que começa na próxima segunda-feira no Mercado dos Lavradores, entre as 16h00 e as 17h00, com "o objectivo fomentar a criatividade e a inovação culinária, na área dos cocktais com o sabor a chocolate dando aos visitantes a provar gratuitamente magníficos Cocktails", promete.

10.ª edição do Mercado de Chocolate arranca a 14 de Abril, no Mercado dos Lavradores e inclui a 8.ª edição do Concurso 'O Melhor Bolo de Chocolate do Funchal'

O evento que decorre durante 4 dias, até 17 de Abril, propositadamente na semana da Páscoa e, tal como anunciou esta semana a Câmara Municipal do Funchal, "decidiu reforçar a programação do Mercado do Chocolate, com a criação de um espaço dedicado à dinamização de workshops, provas e degustações, bem como a realização de diversas atividades temáticas ligadas ao chocolate e à época pascal".