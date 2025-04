Cafôfo é o campeão das derrotas pelo PS-M?

Ainda no rescaldo da pesada derrota socialista na Madeira, que não apenas para o PSD, mas também para o JPP, que ultrapassou os socialistas e posicionam-se agora principal partido da oposição, relegando os socialistas para terceira força partidária, suscitou vários comentários críticos quanto à liderança de Cafôfo.

Foi o caso de Ricardo Sá, que nas redes sociais e no day-after das eleições Legislativas Regionais antecipadas, referiu-se a Paulo Cafôfo como “O campeão das derrotas, e a culpa é mesmo do PSD, porque o PS não tem culpa nenhuma!”, ironizou.

Mas, será verdade que Paulo Cafôfo, seja como presidente e/ou como candidato, é na história do PS-M o mais derrotado nas 55 eleições realizadas na Madeira desde 1976 – Assembleia da República (18), Autárquicas (13), Regionais (15) e Europeias (9) - ou seja, desde que foi implantada a Democracia em Portugal.

Fomos verificar quem foram os presidentes dos socialistas madeirenses e os candidatos que encabeçaram as listas nos 53 sufrágios, sendo que em eleições Autárquicas, além do resultado global na RAM, associamos à contabilidade as eleições no Município do Funchal. Só assim o PS – em coligação – consegue quebrar a hegemonia do PSD, ao vencer as Autárquicas no Funchal em 2013 e 2017. Nas restantes 53 eleições o PSD venceu sempre… e nem sempre o PS foi a segunda força política mais votada. Exemplo disso é a mais recente eleição.

No que a Paulo Cafôfo diz respeito, a sua liderança no PS-M compreende dois períodos. O primeiro começou a 25 de Julho de 2020 e só durou até 18 de Fevereiro de 2022. Saiu no rescaldo das Legislativas Nacionais, tendo sido substituído por Sérgio Gonçalves. No final de 2023 inverteram-se os papéis. No início do mês de Dezembro Paulo Cafôfo sucedia ao seu sucessor, liderança recentemente reconfirmada, com a reeleição no final do mês de Janeiro.

Como presidente do PS-M Paulo Cafôfo perdeu seis eleições. As Legislativas Nacionais de 2022, as Regionais de 2021, 2024 e 2025, as Autárquicas de 2021 e as Europeias de 2024. Em três destas eleições Paulo Cafôfo concorreu como cabeça-de-lista (Regionais 2024 e 2025 e Legislativas 2024).

Apenas como candidato, Paulo Cafôfo foi derrotado nas Regionais de 2019 – era Emanuel Câmara o presidente do PS-M -, quando encabeçou a lista socialista às Regionais de 22 de Setembro daquele ano. Obteve 35,76% dos votos e o partido elegeu 19 deputados à Assembleia Legislativa. Contudo não conseguiu bater o PSD, que venceu o escrutínio com 39,42%. A diferença entre PSD e PS nunca tinha sido tão curta e por isso os ânimos socialistas estavam mais altos que nunca.

Contas feitas foram seis as eleições perdidas por Paulo Cafôfo. O agora presidente do PS-M é contudo o único candidato pelos socialistas – na altura independente - a ganhar eleições ao PSD, ao vencer as Autárquicas no Funchal em 2013 e 2017.

Neste ‘campeonato’ de derrotas, ganha vantagem Emanuel Jardim Fernandes, o decano dos presidentes do PS-M, ao liderar o partido durante 13 anos consecutivos. Desde 1980, tendo sido eleito secretário coordenador da Federação Regional da Madeira (o que equivalente ao actual cargo de presidente) a 12 de Abril, até 1993. Ainda havia de regressar à liderança partidária, em 1996, mas por pouco tempo, ao demitir-se na sequência das eleições de 13 Outubro desse ano, após nova derrota socialista (24,84% e 13 mandatos) para o PSD (56,97% e 41 mandatos), sendo que na altura o PS-M foi gerido temporariamente por uma comissão de gestão coordenada por Luísa Mendonça.

Mota Torres que havia sucedido a Emanuel Jardim Fernandes, entre 1993 e 1996, acabaria por reassumir a presidência do PS-M entre 1997 e 2001 (7 anos no total). É o segundo presidente com mais anos de liderança, ex-aqueo com Jacinto Serrão, que também foi presidente do PS-M entre 2002 e 2007 e depois, entre 2010 e 2012. Todos os restantes presidentes não duraram mais de três anos na liderança dos socialistas.

Sob a presidência de Emanuel Jardim Fernandes, o PS-M disputou e perdeu as 15 eleições (Autárquicas 1982, 1985 e 1989; Legislativas 1980, 1983, 1985, 1987 e 1991; Regionais 1980, 1984, 1988, 1992 e 1996; Europeias 1987 e 1989). Emanuel Jardim Fernandes acumulou a derrota com a condição de cabeça de lista nas Regionais de 1988, 1992 e 1996, nas Legislativas de 1983 e de 1991, e também como primeiro da lista nas Europeias de 2004.

Perante as evidências, fica claro que o campeão das derrotas do PS Madeira é o histórico socialista Emanuel Jardim Fernandes.