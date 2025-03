Francisco Gomes considera que UE "enfrenta uma crise existencial e de sobrevivência"

O deputado madeirense Francisco Gomes, eleito à Assembleia da República pelo Chega, manifestou esta quainta-feira, 20 de Março, a sua preocupação para com o rumo político e estratégico da União Europeia, considerando que o projecto europeu "enfrenta uma crise existencial e de sobrevivência".

Em nota emitida, o partido identifica quatro "grandes problemas" na actualidade europeia, nomeadamente "a ausência de lideranças carismáticas e politicamente capazes, o excesso de regulação e burocracia que compromete gravemente a competitividade económica e industrial, a imigração descontrolada que está a afetar a essência humana da Europa e a submissão da liderança política europeia às imposições da esquerda marxista e ambientalista".

Na mesma linha, o Chega considera que a Europa se transformou "num espaço em que o politicamente correcto passou a ser um modo de vida, corroendo, a seu ver, os valores e princípios sobre os quais o projecto europeu foi fundado".

Não aceitamos que seja a esquerda radical, marxista e ambientalista a definir o futuro dos povos e a conduta política europeia. Essa gente está a destruir os alicerces da Europa com a complacência de uma classe política fraca e submissa, levando-nos para o fosso da irrelevância. Francisco Gomes, deputado na Assembleia da República

O deputado madeirense no parlamento nacional defende que a imigração “descontrolada” é também um factor de pressão sobre as comunidades europeias, com imigrantes que “não respeitam a civilização europeia, apenas querem beneficiar das liberdades e dos apoios sociais, impondo a sua forma de vida”. Francisco Gomes entende ainda que a União Europeia se encontra numa posição de “fragilidade extrema em termos de defesa, completamente dependente da aliança atlântica e incapaz de garantir a sua própria segurança".

Segundo o Chega, para sobreviver e recuperar a sua relevância geopolítica, a União Europeia "terá de implementar reformas profundas em todas as áreas". O partido acredita que é essencial recentrar o projeto europeu nos seus valores humanistas e nas suas raízes civilizacionais, cortando com todas “tendências autodestrutivas” que, na sua opinião, têm conduzido ao declínio da Europa.