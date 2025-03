CPCJ do Funchal assinala Mês da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância

Abril é o Mês da Prevenção dos Maus Tratos na Infância e a Comissão de Proteção de Crianças e jovens do Funchal (CPCJ) associa-se, mais uma vez, a esta campanha. A iniciativa da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, que tem como lema “Serei o que me deres… que seja Amor”, visa agitar consciências e contribuir para a implementação de políticas de prevenção adaptadas a esta problemática.

Neste contexto, a CPCJ do Funchal desafiou as escolas do 1º ciclo e do pré-escolar a construírem laços azuis que estarão expostos nas juntas de freguesia, centros de saúde, delegação escolar do Funchal, na PSP, Comando Regional da Madeira e no Município do Funchal.

“O objectivo é trazer e levar a comunidade a debater e a aprofundar esta temática”, evidencia a CPCJ em comunicado de imprensa.

Para assinalar a efeméride, a CPCJ do Funchal realiza também, esta terça-feira, dia 1 de Abril, às 10 horas, na no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal, uma sessão de abertura que dará o mote para as iniciativas que terão lugar durante este mês.

Na sessão de abertura, que decorrerá nesta terça-feira, além das intervenções da presidente da CPCJ do Funchal, Ana Maria Nunes, e da vereadora da Câmara Municipal do Funchal, Helena Leal, terá lugar um momento musical com alunos do Conservatório – Escola das artes da Madeira.

Neste dia, será colocado o laço azul na varanda dos Paços do Concelho, como símbolo deste mês e da associação do Município à campanha e à mensagem que lhe está intrínseca.

A 29 de Abril, irá realizar-se uma tertúlia no auditório da Segurança Social, com o tema ‘No escorregada da vida, que direito tens tu?’, onde será dada voz a alunos, professor, encarregada de educação, psicóloga, à presidente da CPCJ do Funchal e de Santa Cruz, à directora técnica do Centro da Mãe e a um representante da Policia Judiciária.

A 30 de Abril, será realizado o laço humano no colégio dos Salesianos, no Funchal, com os alunos, professores e algumas entidades.

Os eventos serão públicos e serão devidamente divulgados nas redes sociais da CPCJ do Funchal.

A mensagem da CPCJ para assinalar este mês é a de que todos podemos e devemos ser defensores das nossas crianças e jovens, sensibilizando a comunidade e prevenindo os maus-tratos na infância e juventude.