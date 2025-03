Sindicato alerta para "flagrante falta de docentes nas escolas da Madeira"

A direcção do Sindicato dos Professores da Madeira (SPM) está alarmada com a grande afluência ao concurso nacional dos professores.

A preocupação foi manifestada, pelo SPM, através de uma convocatória para uma conferência, a decorrer amanhã, dia 1 de Abril, remetida esta tarde às redacções.

A inciativa, marcada para as 16h30, na sede do sindicato, no Funchal, visa apresentar as preocupações do SPM, "que advêm da constatação do elevado número de docentes a leccionar na RAM que estão a concorrer para o continente", pode ler-se na nota de imprensa.

No mesmo comunicado, o SPM sublinha que é "urgente implementar medidas extraordinárias para suprir a flagrante falta de docentes nas escolas da Madeira, que tenderá a agravar no próximo ano lectivo".

"Com a eleição da nova Assembleia Legislativa da Madeira, consideramos que este é o momento para que os representantes dos partidos agora eleitos façam jus aos seus compromissos pré-eleitorais, com o SPM", reforça o sindicato.

Entre os assuntos a abordar nesta conferência de imprensa estão as medidas previstas pelo SPM para "responder à falta de docentes com que as escolas se deparam na RAM".

"Falamos, por exemplo, do fim da precariedade laboral dos docentes contratados e da criação de condições para a profissionalização dos docentes que ainda não possuem essa qualificação. Em relação a esta última, lembramos que há muito tempo o SPM tem vindo a propor soluções", clarifica a nota.