Chega dá início a uma campanha pela mudança e transparência

O Chega já deu início à sua campanha eleitoral para as eleições regionais de 23 de Março. O partido aponta que esta é uma candidatura pela "mudança e transparência", com base em medidas estratégicas "necessárias para a melhoria da vida dos madeirenses e porto-santenses".

A manhã começou no Estreito de Câmara de Lobos para falar com a população à saída da missa. A comitiva liderada por Miguel Castro visitou o Mercado Municipal, para perceber as preocupações dos comerciantes e clientes. “As famílias e os pequenos negócios não podem continuar sufocados pela carga fiscal e pela burocracia. O CH tem um plano claro para aliviar esse peso e garantir mais qualidade de vida aos madeirenses”, afirmou o cabeça-de-lista.

Ainda esta manhã, o partido estará no Santo da Serra, para visitar a feira, pelas 12h30, sendo que numa conferência de imprensa vai detalhar as 12 medidas estratégicas que o CHEGA propõe para a Madeira. Entre as prioridades estão a redução de impostos, o combate ao desperdício de dinheiro público, o fim dos privilégios na política e o apoio direto às famílias e empresas.

Vamos acabar com o compadrio e garantir que o dinheiro dos madeirenses é bem aplicado. O nosso compromisso é com a transparência e a seriedade na gestão pública. Miguel Castro

Já na parte da tarde, os candidatos do Chega rumam ao Caniçal. Haverá uma ação de rua junto da população e do comércio local, reforçando a aposta na proximidade. "Os madeirenses estão fartos de promessas vazias. Nós estamos no terreno, lado a lado com as pessoas, a apresentar soluções concretas para melhorar as suas vidas”, destaca o candidato.

O compromisso assumido pelo partido é o de "governar para o povo, com total transparência e responsabilidade, pondo fim às práticas que há demasiado tempo travam o desenvolvimento e a melhoria de vida dos madeirenses e porto-santenses".