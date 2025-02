'MSC Opera' inicia hoje novo cruzeiro e 'Mein Schiff 5' chega esta noite

O 'MSC Opera' já se encontra no porto do Funchal para mais uma operação de turnaround, envolvendo 292 desembarques e 320 embarques. Já esta noite é aguardada a chegada do 'Mein Schiff 5' que fica em porto até domingo de manhã. Estes são já 'clientes' com escalas semanais habituais no Funchal.

O 'MSC Opera' veio de La Palma com 2.163 passageiros e 724 tripulantes e conclui hoje, o itinerário que iniciou a 20 de Fevereiro, entre a Madeira e as ilhas de La Palma, Lanzarote, Tenerife, Grã-Canária e Fuerteventura. A saída está prevista para as 17 horas para mais um itinerário semelhante, num cruzeiro de 6 noites.

Já o 'Mein Schiff 5' chega de Tenerife pelas 23 horas, trazendo a bordo 2.510 passageiros e 894 tripulantes. Tem prevista uma escala de 32 horas no Funchal e tem saída marcada para as 7 horas de domingo, proporcionando aos passageiros e tripulantes, a possibilidade de assistirem ao cortejo de Carnaval de sábado à noite.