Confiança lamenta chumbo do PSD a proposta pela "transparência" na atribuição de casas

A Confiança lamentou, hoje, que o PSD tenha chumbado uma proposta desta coligação, apresentada em reunião de Câmara, que visava "garantir que os 33 apartamentos do empreendimento da Nazaré fossem atribuídos de forma justa e transparente, respeitando a lista de espera da SocioHabita Funchal".

De acordo com Micaela Camacho, a proposta acabou chumbada com 6 votos contra do PSD e 5 votos a favor da Confiança, sendo que o objectivo era impedir a criação de regras paralelas para contornar a lista de espera da habitação social.

"No Funchal, o PSD continua a dar sinais de que há dois tipos de munícipes: os que esperam anos por uma casa e os que, por favorecimentos obscuros, passam sempre à frente. A Confiança não compactua com esta forma de governar e defende um critério transparente e justo para a atribuição destas habitações, sem atalhos nem favores", afirmou a vereadora.

Segundo a Confiança, as 33 habitações em causa foram financiadas pelo Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) ao abrigo de um protocolo assinado em 2020, com um investimento de 4,8 milhões de euros. Esse mesmo acordo estabelece que estas casas devem ser destinadas a famílias que vivem em condições indignas e que estão inscritas na SocioHabita Funchal.

"Há mais de duas mil famílias na lista de espera da SocioHabita, que cumprem os critérios e têm a sua documentação em dia. Criar um regulamento à medida para entregar estas casas a outras pessoas é uma forma descarada de contornar a justiça social. A Confiança exigiu que os critérios fossem respeitados, mas o PSD preferiu rejeitar a proposta e manter a porta aberta para favorecimentos. Micaela Camacho

A coligação lança um apelo a todas as famílias inscritas na SocioHabita Funchal para que manifestem a sua indignação. “Apelamos a que se dirijam à empresa municipal para atualizar o seu processo, exigir conhecer o seu lugar na lista de espera e pedir explicações sobre este atropelo às regras que o PSD tenta impor.”, insta a autarca da Confiança.coligação