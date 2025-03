PAN distribuiu kit especial dedicado às mulheres

O PAN distribuiu, esta manhã, pelas ruas do Funchal, um kit composto por um produto de higiene menstrual e outros brindes, como forma de destacar a importância de continuar a lutar pela igualdade e pelos direitos das mulheres.

O combate à desigualdade salarial, a isenção de IVA nos produtos de higiene menstrual, a sua distribuição gratuita em escolas e centros de saúde e a criação de casas de autonomização para vítimas de violência doméstica são algumas das medidas que o partido considera prioritárias numa próxima legislatura.

O PAN é apologista da implementação da licença menstrual para todas as mulheres que sofrem de dores incapacitantes, "garantindo o seu direito a um ambiente de trabalho mais justo e inclusivo".

"A igualdade de género não se alcança apenas com discursos, mas sim com políticas públicas concretas que melhorem a vida das mulheres. No PAN, assumimos essa luta todos os dias e continuaremos a trabalhar para que nenhuma mulher seja deixada para trás", afirmou Diana Castanha, candidata do PAN às eleições de 23 de Março.

O partido garante que estará "na linha da frente na defesa dos direitos das mulheres, garantindo que a Madeira avance para uma sociedade mais justa, equitativa e livre de discriminação".