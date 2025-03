Enterro do Osso no Forum Madeira é assinalado com Roda de Samba Feminina

O Forum Madeira prepara-se para encerrar o Carnaval, unindo a tradição do 'Enterro do Osso' com a celebração especial do Dia da Mulher. No dia 8 de Março, sábado, a partir das 19 horas, o centro comercial, gerido e comercializado pela CBRE, recebe uma vibrante Roda de Samba, dando destaque ao talento feminino.

Com uma formação maioritariamente composta por mulheres, a roda contará com a voz principal de Cristina Barbosa, acompanhada por Sara Correia que, por sua vez também toca acordeão e Francisco Lopes, na guitarra. A energia do samba será complementada por Luís Caldeira e Cattie na bateria e percussão e, ainda, com Lara Dilara no baixo.

Para abrilhantar ainda mais esta celebração dupla, o evento contará com a participação especial da Trupe de Carnaval Sorrisos de Fantasia, que trará cor e alegria ao encerramento da época carnavalesca.

O espectáculo acontece entre as 19 e as 20 horas, na Praça Central do Forum Madeira, proporcionando uma despedida animada ao Carnaval e, ao mesmo tempo, homenageando a força e o talento das mulheres neste dia tão especial.