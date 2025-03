IL acusa Governo Regional de "má gestão" em Câmara de Lobos

A Iniciativa Liberal criticou, hoje, aquilo que considera ser uma má gestão feita pelo Governo Regional em relação às infraestruturas de Câmara de Lobos. O partido exemplifica com a "duplicação de infraestruturas desportivas", uma vez que se construiu um novo campo de futebol no Ribeiro Real, quando no PEZO encontra-se um campo ao abandono.

Para o partido, uma vez que desde finais dos anos 90, Câmara de Lobos tem dois campos, "a construção do campo do Ribeiro Real, em vez de servir um propósito claro e eficiente, resulta num desperdício de recursos públicos e numa falta de estratégia na gestão territorial".

Gonçalo Maia Camelo considera que "a inutilização do campo do PEZO levanta sérias dúvidas sobre a racionalidade dos investimentos realizados no concelho e, além desse facto, está claro a má gestão do Governo Regional". O cabeça-de-lista às eleições regionais de 23 de Março lembrou que "o Campo do Ribeiro Real, inaugurado com pompa e circunstância, mas que ficou vários meses fechado, sem que os atletas locais pudessem usufruir das infraestruturas prometidas".

Por outro lado, uma vez que as medidas do novo campo não correspondem aos regulamentos nacionais, a IL questiona a utilidade do mesmo em termos competitivos.

A Iniciativa Liberal defende um modelo de gestão pública transparente e eficiente, onde os investimentos sejam feitos com base em racionalidade de custos e numa lógica de não duplicação de infraestruturas sem critério. A criação de equipamentos desportivos deve ser planeada de forma estratégica, garantindo que são efetivamente utilizados pela população e que não representam encargos desnecessários para os contribuintes. Gonçalo Maia Camelo

De acordo com as contas do partido, "a recuperação do campo do PEZO teria um custo de cerca de um milhão de euros, desonerando os contribuintes em mais de 5 milhões de euros e ficando o concelho de Câmara de Lobos com os mesmos dois campos existentes actualmente".

A Iniciativa Liberal Madeira considera que Câmara de Lobos precisa de um planeamento racional e sustentável, que tenha em conta as reais necessidades da comunidade desportiva e da população em geral, evitando o desperdício de fundos públicos e garantindo que cada investimento traz um retorno efectivo para o município.

Sem dúvida que Câmara de Lobos, com mais de 600 jovens a praticarem a modalidade de futebol, necessitava de um segundo campo, pois o campo do Carmo estava sobrecarregado, mas onerar os contribuintes em 6,5 milhões para construção de novo campo no Ribeiro Real, para deixar durante vários anos o campo do PEZO ao abandono, é um claro exemplo de má gestão por parte do Governo Regional", termina o candidato.