Homem agredido com um pau em Câmara de Lobos

Um homem com cerca de 30 anos foi hoje agredido na zona do Largo do Poço, no centro de Câmara de Lobos.

A vítima foi agredida com um pau na cabeça, tendo sofrido ferimentos no couro cabeludo.

O homem foi socorrido pelos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos e transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A Polícia de Segurança Pública tomou conta da ocorrência.