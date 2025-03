Trabalhadores da Empresa Cervejas da Madeira voltam à greve em Março

Os Trabalhadores da Empresa de Cervejas da Madeira, reunidos em plenário a 28 de Fevereiro, analisaram o ponto de situação perante as respostas da ECM – Empresa de Cervejas da Madeira quer em matéria de Revisão/Publicação do Acordo de Empresa de 2024, quer na Contraproposta da empresa à Proposta de Revisão do AE para 2025.

“Como decisão aprovada pelos Trabalhadores, por unanimidade, no anterior plenário realizado no dia 04.02.2025, o SINTAB solicitou junto da empresa um pedido de reunião de negociação até ao dia 20 de Fevereiro de 2025 com objetivo de ser corrigida a Tabela de 2024 para os valores reais a praticar a empresa, numa nova tentativa de diálogo e negociação perante as justas reivindicações apresentadas pelos Trabalhadores para vigorar para o ano de 2025, o que não aconteceu”, explica o sindicato em nota à imprensa.

Lembram que a ECM apenas remeteu um ofício datado de 19.02.2025, com um conjunto, de “inverdades e respostas inócuas” em matéria de compromissos assumidos por parte do SINTAB.

“A empresa volta a faltar à verdade quando não reconhece que o SINTAB apresentou uma Proposta de Revisão do AE para 2025, em 27 de Novembro de 2024, com valores com é o caso do aumento salarial de 17% com valor mínimo de 150 €, o subsídio de refeição de 10€ por dia de trabalho ou atribuição da diuturnidade no valor de 45€ mensais por cada 5 anos de permanência na empresa, até ao limite de 5 diuturnidades”, clarificam.

Neste sentido, e tendo em conta que a empresa têm tido anos positivos na produção e venda dos produtos e marcas associadas à ECM, de acordo com todos os indicadores associados aos níveis de Turismo vividos na Região, nos últimos anos, os Trabalhadores decidem: mostrar o seu descontentamento, revolta e indignação perante a intransigência da ECM; mandatar o SINTAB para a Convocação de GREVE para os Dias 20 e 21 de Março de 2025; agendar novos Plenários de Trabalhadores para o Dia 18 de Março de 2025; e levar a cabo todas as Ações de Luta ao seu dispor enquanto não houver respostas por parte da ECM que venha ao encontro das Justas Reivindicações dos Trabalhadores.

São objetivos da GREVE: Aumento Salarial de 17% com o valor mínimo de 150.00 €; Aumento no Subsídio de refeição para 10€ por cada dia trabalho; Atribuição da Diuturnidade no valor de 45.00€ por cada 5 anos de permanência na empresa até ao limite de 5 diuturnidades; 25 dias de férias, independentemente das faltas justificadas; Redução do Horário de Trabalho para as 35 Horas Semanais; Subsídio de frio no montante de 40.00€ mensais; Pagamento do Trabalho Suplementar, com acréscimo de 50% 1.ª hora, 75% a 2.ª hora e de 100% as seguintes e 200% do trabalho suplementar prestado em dia de descanso semanal; e Condições de Trabalho.