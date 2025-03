Candidatura afiança que "PSD promete, executa e cumpre"

O PSD destacou, hoje, a "acção concreta" que tem vindo a ser levada a cabo por parte do Governo Regional, nomeadamente no que diz respeito à mobilidade. A candidatura às eleições regionais de 23 de Março esteve na nova Rotunda da Cancela, no Caniço, uma intervenção que pretende facilitar o fluxo de trânsito.

Brício Araújo destacou que a infraestrutura em questão está a ser criada para melhorar a circulação rodoviária e responder às necessidades da população. "O Governo tem executado obras fundamentais e encontra-se neste momento com intervenções importantes, que visam assegurar mais qualidade de vida, mais bem-estar à população”, afirmou o candidato, indicando que "o PSD promete, executa e cumpre".

O candidato aponta esta obra na Cancela como exemplo da acção do Governo Regional, perante a "inércia do JPP", que lidera a Câmara Municipal de Santa Cruz. "Temos aqui, neste caso concreto no Caniço, exemplos específicos dessa ação do Governo. Neste caso, a Rotunda da Cancela, que é feita em território municipal, perante a inércia do Executivo Camarário, que obrigou à intervenção do Governo Regional na realização desta obra que vai ao encontro dos anseios da população", disse. Também no mesmo concelho, a intervenção na Estrada Regional 204, também conhecida como a antiga estrada do aeroporto, “assegurará mais opções e condições importantes para a circulação rodoviária e para o bem estar da população com passeios amplos, rotundas e passadeiras”.

O PSD aponta a mobilidade terrestre como prioridade e indica que têm sido construídas novas rotundas, requalificadas estradas principais e secundárias. "Estas infraestruturas asseguram maior fluidez no trânsito e segurança para os cidadãos. A obra da estrada do aeroporto é um exemplo claro desta estratégia, proporcionando alternativas eficazes e melhorando significativamente a acessibilidade na região", indica.

Enquanto outros fazem promessas de estudos inovadores, de obras que não sabemos se algum dia irão concretizar, enquanto alguns não executam obras nas parcelas de território nas quais têm responsabilidade executiva, o Governo Regional faz a obra relevante Brício Araújo

O PSD reforça a importância de "continuar este caminho de progresso e de desenvolvimento responsável e sustentável, garantindo que a Madeira tem uma rede viária moderna, segura e eficiente, ao contrário das promessas vazias da oposição".