Prazo para submissão de candidaturas à open call 'Atlânticos - Media Arte' termina amanhã

A APCA – Agência de Promoção da Cultura Atlântica vem relembrar os artistas individuais da Madeira e dos Açores, que actuam nas áreas de instalação, filme/vídeo, fotografia, multimédia, som, arte digital e/ou interactividade, que o prazo para submissão de propostas à open call 'Atlânticos - Media Arte' termina amanhã.

No contexto das celebrações do centenário da publicação de 'As Ilhas Desconhecidas', de Raúl Brandão, este convite à apresentação de projectos pretende estimular uma reflexão artística contemporânea sobre os arquipélagos da Madeira e dos Açores. A proposta leva a uma reflexão crítica sobre a relação entre os conceitos de “ilha” e “desconhecido”, incentivando, então, os artistas de ambos os arquipélagos a explorarem e materializarem essas ideias, por meio de obras de arte.

Este convite tem como objectivo revelar aspectos desconhecidos dos arquipélagos da Madeira e dos Açores, promovendo novas leituras artísticas da realidade insular. Pretende-se receber propostas que explorem as temáticas da ilha, do desconhecido e das periferias, incentivando novas perspectivas e narrativas. Além disso, a iniciativa visa estimular a criação e a pesquisa artística contemporânea nas áreas mencionadas, bem como fomentar o intercâmbio entre artistas açorianos e madeirenses, fortalecendo os laços culturais e artísticos entre os dois arquipélagos.

A open call Atlânticos oferece ainda a oportunidade de realização de uma residência artística em Junho de 2025, na qual os artistas seleccionados desenvolverão os seus projectos no arquipélago onde não residem. As obras resultantes desta residência serão apresentadas pela primeira vez numa exposição colectiva no Teatro Municipal Baltazar Dias, em Outubro de 2025.

A APCA será responsável pela organização da iniciativa, garantindo o apoio técnico e logístico necessário para a concretização dos projetos artísticos selecionados.

Os interessados devem submeter as suas propostas até amanhã, dia 28 de Fevereiro, para o endereço [email protected], com o formulário de inscrição e a licença de utilização de imagens e conteúdos devidamente preenchidos. O formulário, a licença e toda a informação detalhada, incluindo o regulamento, condições gerais e FAQs, podem ser consultados no site da APCA.