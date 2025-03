Presidente do Brasil apoia jovem do Palmeiras e pede punição por racismo

O presidente do Brasil, Lula da Silva, manifestou ontem apoio ao futebolista Luighi, de 18 anos, após ter sofrido insultos racistas na visita da equipa sub-20 do Palmeiras aos paraguaios do Cerro Porteño, na quinta-feira, exigindo medidas punitivas.

"O mundo não pode mais tolerar esse tipo de violência que fere a dignidade e a esperança da nossa juventude. A FIFA, a Conmebol [confederação sul-americana de futebol] e a CBF [Confederação Brasileira de Futebol] precisam de agir, e que os culpados sejam exemplarmente responsabilizados", pode ler-se numa publicação do chefe de Estado brasileiro na rede social 'X' (antigo Twitter).

Lula da Silva, de resto, enviou "todo o apoio" ao jovem avançado, de 18 anos, lembrando que "o racismo significa o fracasso da humanidade".

O jovem, que já atuou em oito jogos (um golo) na equipa principal do Palmeiras, treinada pelo português Abel Ferreira, foi alvo de insultos racistas por adeptos do Cerro Porteño, em jogo da Libertadores sub-20, e acabou em lágrimas durante uma 'flash interview' devido ao sucedido.

Luighi recebeu mensagens de apoio de quase todos os quadrantes do futebol, a começar pelo compatriota Vinícius Jr, do Real Madrid, uma das vozes mais inconformadas com o racismo no futebol.

A presidente do clube, Leila Pereira, apelidou o sucedido de "crime" e anunciou que vai pedir que o clube paraguaio seja expulso da competição.