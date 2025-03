Casas do Povo são “cada vez mais imprescindíveis” na ajuda das políticas sociais

O Governo Regional adiantou mais de meio milhão de euros em apoios às Casas do Povo.

A assinatura dos respectivos protocolos entre o Governo e as Casas do Povo da Região acorreu neste final de tarde na Quinta Magnólia, em cerimónia apadrinhada por Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional.

Embora se queixe de estar condicionado na sua acção enquanto presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque declarou aos presentes que adiantar apoios sob a forma de “contratos de funcionamento” é aquilo que o governo de gestão pode fazer por agora.

“É importante assinar estes contratos uma vez que é imprescindível o vosso trabalho e o vosso papel nos apoios sociais, no desenvolvimento cultural e no apoio aos vossos utentes”, começou por dizer.

Depois reiterou “o papel imprescindível nas casas do povo no desenvolvimento local, rural e urbano”, para rebater aqueles que em tempos alimentavam “essa ideia que as casas do povo estavam condenadas à extinção devido à mudança social, económica e demográfica nos meios rurais”. Desenganem-se. “As casas do povo têm-se revelado cada vez mais imprescindíveis como um elemento adjuvante das políticas sociais instituídas na região”, reforçou Albuquerque.

Tanto que dirigiu-se às dezenas de dirigentes, para afirmar que “é cada vez mais importante estarem cientes da vossa importância no presente e no futuro”.