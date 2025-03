Os candidatos nas redes sociais entre a política, a família e as 'selfies'

Muita política, mas também momentos de lazer, a família ou os passeios de mota são partilhadas nas redes sociais pelos candidatos às eleições regionais madeirenses dos partidos com assento parlamentar, com o presidente do PSD/Madeira a liderar em número de seguidores.

Com 75 mil seguidores no Facebook, o líder regional do PSD, Miguel Albuquerque, é presença diária nas redes sociais, partilhando toda a atividade pública enquanto presidente do Governo Regional da Madeira, com textos, fotos e muitos vídeos, umas vezes num registo mais formal, noutras ocasiões de forma mais informal, como quando deu 'uns toques' na bola no Campo de Futebol do Ribeiro Real.

Mas, nas redes sociais, Miguel Albuquerque aparece também ao lado dos filhos, com quem confidencia ganhar "motivação para todas as batalhas da vida", com a cadela Sissi, que todos os dias o recebe na Quinta Vigia com "carinho e energia, tornando cada momento mais especial e alegre", a dar mergulhos ao fim de semana no mar da região ou a fazer flexões na barra do ginásio para ficar "com as baterias carregadas para mais um dia de trabalho".

Recentemente, "numa brincadeira" para assinalar o Dia dos Namorados, o líder do PSD/Madeira mostrou os dotes culinários e partilhou um vídeo a preparar um "Spaghetti alla putanesca".

Também no Dia dos Namorados, o líder do CDS-PP/Madeira, José Manuel Rodrigues, abriu uma exceção e partilhou um 'reels' (pequeno vídeo) com a mulher.

Com cerca de 8.400 seguidores no Facebook, José Manuel Rodrigues utiliza as redes sociais quase sempre apenas para mostrar o que vai fazendo a nível político, quer como líder regional dos democratas-cristãos, quer como presidente do parlamento madeirense, assim como para divulgar as propostas do partido para as eleições regionais antecipadas de 23 de março.

O líder do PS/Madeira, Paulo Cafôfo, dá igualmente prioridade à política nas redes sociais, embora também seja possível encontrar publicações um pouco mais pessoais, como quando assinalou o aniversário do filho ou recordou a infância com uma fotografia das "memórias felizes de verão", que assegurou continuarem, mas agora "sem cabelo".

Entre as partilhas da vida fora da 'bolha' política, os 21 mil seguidores do líder do PS/Madeira podem também vê-lo a passear na sua vespa verde, um meio de transporte que assegura ser bom para usar todo o ano, graças ao clima ameno da região.

A Ducatti de Miguel Castro é também já bem conhecida dos quase cinco mil "amigos" do líder do Chega/Madeira.

Entre os cabeças de lista dos partidos com representação na Assembleia Legislativa Regional, Miguel Castro é quem faz mais publicações extra política, com 'selfies' no elevador ou fotos a exibir com orgulho o cachecol do Benfica ao pescoço, com o 'hastag' "#SLBenfica forever" e a legenda "Um amor que não se explica... Benfica!".

Entre algumas partilhas de notícias sobre o Chega e fotos com a mulher, na página de Miguel Castro os amigos podem também encontrar um 'post' a assinalar o 40.º aniversário de Cristiano Ronaldo.

A uma semana do início da campanha para as regionais antecipadas, o líder do Juntos Pelo Povo, Élvio Sousa, tem concentrado as publicações na política, divulgando as ações realizadas e as "soluções para os madeirenses" que o partido apresenta.

É preciso os cerca de 19 mil seguidores recuarem no tempo para encontrarem partilhas mais pessoais, como os aniversários das filhas, registos dos treinos de corrida pela ilha, passeios em família, fotos do secretário-geral do JPP a tocar acordeão ou 'selfies' de banhos de "sal grosso marítimo".

Com pouco mais de dois mil seguidores, o candidato da IL, Gonçalo Maia Camelo, também centra a atividade nas redes sociais na política, não só regional, mas também nacional, divulgando as propostas para as eleições de março e comentando o que se vai passando na Assembleia da República ou mesmo as declarações do almirante Gouveia e Melo.

Com várias publicações diárias, o coordenador da IL/Madeira, o único cabeça de lista dos partidos com representação parlamentar que não foi eleito nas últimas eleições -- a IL está representada por Nuno Morna -- replica igualmente notícias que vão saindo na comunicação social sobre as propostas dos seus adversários nas eleições, com críticas ao que chama de "mentiras" ou às promessas deixadas.

Igualmente bastante ativa nas redes sociais, desde o início do ano a candidata do PAN Mónica Freitas tem publicado às segundas-feiras uma compilação das notícias do partido que foram saindo na comunicação social - "o resumo da semana" -, num registo parecido com o vídeo sobre "a semana do presidente" que Miguel Albuquerque também costuma divulgar.

Com cerca de 5.300 seguidores, a assistente social e porta-voz do PAN/Madeira usa as redes não só para divulgar as atividades e propostas partidárias, como também para alertar para a luta contra o cancro, o problema do abandono dos animais e a importância de "semear alimentação sustentável, inclusiva e saudável".

As partilhas da vida pessoal de Mónica Freitas em publicações públicas são raras, mas no Carnaval de 2024 a deputada colocou algumas fotos a desfilar pelas ruas e depois, em março, não resistiu a juntar-se aos portugueses que já tiraram uma 'selfie' com o Presidente da República e surgiu sorridente ao lado de Marcelo Rebelo de Sousa, no final de um encontro para discutir a situação política na Madeira: "Seguimos sorridentes e com energia para continuarmos a avançar pelas causas PAN", escreveu.