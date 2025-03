Mulheres empreendedoras reconhecidas pelo Governo Regional

Na véspera das celebrações do Dia Internacional da Mulher, a Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, distinguiu oito iniciativas empresariais impulsionadas por mulheres, através do Programa de Criação de Empresas e Emprego (CRIEE), dinamizado pelo Instituto de Emprego da Madeira, entre 2021 e 2024, e que resultou na criação de dois ou mais postos de trabalho.

"Este reconhecimento, corporiza, de forma simbólica, a coragem que cada uma de vós evidenciou na criação e implementação do vosso projecto empresarial, mas distingue, igualmente, o estímulo impulsionador dos programas e iniciativas promovidas pelo Governo Regional, através da Secretaria Regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, por via do Instituto de Emprego da Madeira", explicou, durante a cerimónia, a secretária regional Ana Sousa.

As empresárias homenageadas foram as seguintes: Maria Rita de França Galvão Abreu (Comercio a retalho de produtos regionais com design actual); Letícia Sofia Paixão de Nóbrega (Restaurantes tipo Tradicional); Raquel Venusa Gonçalves Mendonça de Freitas (Manutenção e Reparação de Veículos Automóveis); Laura Carina Oliveira Gouveia (Snack Bar / Pastelaria); Deolinda Campos Freitas (Apoio Domiciliário); Johana Desireé Figuera Arguinzones e Luz Marina Castro Silva (Pet Groomin); Vanessa de Pontes Ferreira (Pastelaria e Casa de Chá); Marlene da Conceição da Silva Gomes Oliveira (Restaurante).

Não obstante, a governante também alertou para "as batalhas que extravasam a particularidade da mulher" e "esmurram com retrocessos civilizacionais, colocando em causa os princípios, o respeito e dignidade pelo primado humano".

Muitas lutas ainda teremos pela frente, mas não podemos baixar os braços Ana Sousa, secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude

Com o objectivo de sensibilizar para os desafios colocados às mulheres, dar a conhecer percursos de referência em várias áreas profissionais e promover o empoderamento feminino, a Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude promoveu, durante esta manhã, através da Direcção Regional da Cidadania e dos Assuntos Sociais, uma mesa-redonda sob o tema ‘Mulheres que fazem a diferença’.

Este evento levou aos alunos da Escola Secundária Jaime Moniz os testemunhos de Rita Rodrigues, Cláudia Silva, Sónia Pereira e Joana Câmara cujos percursos profissionais na área da cultura, economia, política e tecnologia, respectivamente, marcaram a diferença, pelo sucesso, empenho, os desafios superados e o impacto na sociedade.

Ainda durante a manhã, a secretária regional surpreendeu a equipa da secretaria que tutela, maioritariamente composta por mulheres, com a entrega de uma flor, um gesto simbólico para agradecer o empenho e dedicação destas profissionais com funções nas mais diversas áreas de actuação deste organismo.

Combate à violência doméstica é prioridade

Em dia de luto nacional em homenagem às vítimas de violência doméstica e às suas famílias, Ana Sousa recordou também este flagelo, que atinge na sua maioria as mulheres, que a Região tem combatido com a priorização das campanhas de sensibilização, o reforço de medidas de intervenção em saúde mental, a criação de Casas de Emergência e de um complemento regional direccionado para a autonomização das vítimas de violência doméstica, entre outras iniciativas integradas no III Plano Regional contra a Violência Doméstica (PRCVD).