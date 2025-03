Está comprometida a vinda de segundo helicóptero

A vinda de segundo helicóptero para o Serviço Regional de Protecção Civil, que o Governo Regional estimava vir a ser concretizada até ao próximo Verão, está comprometida.

A previsível queda do governo de Luís Montenegro na próxima terça feira, dia da discussão e votação da Moção de Confiança apresentada pelo próprio e com 'chumbo' anunciado, faz cair o Governo da República e uma das consequências é 'impedir' a concretização do compromisso de reforçar a Região com um segundo meio áreo.

"A queda do Governo compromete tudo", admitiu o presidente do Governo Regional.

"Isto agora o Governo vai entrar em gestão a partir de terça feira e penso que já não tem capacidade para tomar medidas", referindo-se ao segundo helicóptero.

Tal como se verifica na Madeira, a instabilidade política a nível nacional, segundo Miguel Albuquerque, "é um bom exemplo" que a instabilidade política não beneficia ninguém.

Declaração à margem das comemorações do Dia Internacional da Protecção Civil, a decorrer em Machico.