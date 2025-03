Balanço da sinistralidade na estrada com uma morte e 3 feridos graves

Numa semana com 74 acidentes registados pela PSP na Madeira, o balanço da sinistralidade rodoviária termina com uma morte a lamentar e três feridos graves, como as principais consequências do período entre 28 de fevereiro e 6 de Março.

Nesta semana marcada pelo Carnaval, a única morte a lamentar ocorreu em Machico, num despiste de motociclo na Via Rápida que tirou a vida a um jovem de 26 anos. Quanto aos feridos graves, dois ocorreram em Santa Cruz e um no Funchal.

As estradas da capital madeirense tiveram 29 dos 74 acidentes, seguindo-se Santa Cruz (15) e Machico e Câmara de Lobos (ambas com 8), sendo que o Porto Santo foi o único concelho sem qualquer acidente registado na semana. Refira-se ainda os 18 feridos ligeiros, 11 dos quais no Funchal, resultantes desses acidentes.

Em termos de tipologia das ocorrências, 52 foram colisões e 20 foram despistes.

A PSP da Madeira dá conta que realizou várias operações de fiscalização que resultaram na detenção de 26 pessoas, dos quais 22 cometendo o crime de condução de veículo em estado de embriaguez, 3 por condução sem carta de condução e 1 pessoa que recusou fazer o teste ao álcool estando ao volante.

Lembra a PSP que os dados "são provisórios pois existem muitos acidentes que são participados", mas "em data posterior ao envio desta informação".