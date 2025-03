Mais de mil acidentes e 11 mortos na Madeira em 2023

A Polícia de Segurança Pública registou em 2023 um total de 1.001 acidentes com vítimas na Região Autónoma da Madeira.

Segundo os dados divulgados no relatório anual de sinistralidade a 30 dias, destes acidentes resultaram 11 mortos, 97 feridos graves e 1.124 feridos ligeiros.

Os números mostram que 2023 foi o ano mais acidentado comparativamente aos cinco anos anteriores (2019- 936 acidentes; 2020-723 acidentes, 2021-874 acidentes, 2022-875 acidentes), tendo havido também um aumento no número de feridos graves e ligeiros, comparativamente a 2022.

Relativamente às 11 mortes ocorridas há dois anos, a nova plataforma digital interactiva construída na tecnologia Power BI, já disponível no site oficial da Autoridade Regional de Segurança Rodoviária, (Sinistralidade 2023 a 30 dias - Dashboard) dá ainda conta de que as vítimas mortais foram todas dos sexo masculino, sendo que seis deles eram os próprios condutores dos veículos.

Seis indivíduos morreram na sequência de despistes, dois na sequência de colisões e três foram atropelados.

Dos 1.001 acidentes contabilizados na Madeira, 91 deles provocaram feridos graves, sendo que cerca de 78% das vítimas graves foram homens e cerca de 20% mulheres.

Dos feridos ligeiros cerca de 40% foram mulheres e cerca de 40% homens. Um total de 803 pessoas saíram ilesas dos acidentes.

De acordo com a mesma plataforma, 161 dos sinistros poderão estar relacionados com factores atmosféricos. A maioria dos acidentes ocorreram com viaturas ligeiras e dentro de localidades.

De referir que relativamente ao número de acidente houve um aumento de 14,4% comparativamente a 2022. Já no que toca ao número de mortos verificou-se uma diminuição de cerca de 15%, mas houve um aumento de 28% no que toca aos feridos graves e de 14% no que concerne aos feridos ligeiros.