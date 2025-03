Papa Francisco grava saudação para agradecer as orações dos fiéis

O Papa Francisco gravou hoje uma saudação em áudio para agradecer aos fiéis pelas suas orações, enquanto recupera de uma pneumonia dupla no Hospital Gemelli de Roma, em condições estáveis, sem novas crises respiratórias ou febre, informou o Vaticano.

"Agradeço-vos do fundo do coração as orações que estão a fazer pela minha saúde a partir da Praça [de São Pedro], acompanhar-vos-ei a partir daqui", ouviu-se o pontífice dizer, com uma voz trémula, no curto áudio transmitido às 21:00 locais (20:00 de Lisboa) no início da oração do Rosário da noite na Praça de São Pedro, que tem sido celebrado todas as noites para rezar pela saúde do pontífice.

A oração do Rosário da noite em honra de Francisco é presidida pelo Cardeal Ángel Fernández Artime, o co-líder do departamento responsável por todas as ordens religiosas da Igreja Católica, chefiado pela freira Simona Brambilla, informou o Vaticano.

Os parâmetros hemodinâmicos e as análises sanguíneas do Papa Francisco, que não registou hoje febre, mantiveram-se estáveis, mas o seu prognóstico "continua a ser reservado".

Durante a manhã e a tarde, o Papa, de 88 anos, "dedicou-se a algumas atividades de trabalho", alternando entre o "repouso e a oração", continua o boletim.

O Papa deveria participar num retiro espiritual este fim de semana juntamente com os restantes membros da hierarquia da Santa Sé, mas o Vaticano anunciou na terça-feira que o retiro decorrerá sem Francisco, mas em "comunhão espiritual".

Tendo em conta o quadro clínico estável do pontífice, o Vaticano adiantou que o próximo boletim médico será publicado só no sábado.

O Papa tem dormido com uma máscara mecânica não invasiva para garantir que os seus pulmões se expandem corretamente durante a noite e ao longo do dia o pontífice tem recebido oxigénio através de um tubo nasal.

O Papa Francisco, que sofre de uma doença pulmonar crónica e a quem foi removida parte de um pulmão quando era jovem, teve duas crises respiratórias na segunda-feira, marcando um retrocesso na sua recuperação.

Na terça-feira, Francisco respirava apenas com oxigénio suplementar, mas voltou a usar uma máscara de ventilação à noite, segundo o Vaticano.

O Papa Francisco foi hospitalizado em 14 de fevereiro, na sequência de uma pneumonia nos dois pulmões.

O internamento - o quarto e mais longo desde o início do seu pontificado, em 2013 - levanta sérias preocupações, uma vez que o Papa já estava enfraquecido por uma série de problemas nos últimos anos, que vão desde operações ao cólon e abdómen até dificuldades em caminhar.

A hospitalização do pontífice, que é líder espiritual de 1,4 mil milhões de católicos e chefe do Estado do Vaticano, reacendeu as dúvidas sobre a sua capacidade para desempenhar as suas funções e as especulações sobre uma possível renúncia.