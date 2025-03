Imprensa revela a dúvida: ir a eleições ou não ir a eleições?

Bom dia. Com o país em suspenso à espera da decisão do Parlamento quanto a uma ida a eleições antecipadas, os jornais nacionais revelam precisamente essa dúvida, enquanto o mundo não pára e o país parece querer ficar parado na dúvida. Estas são as principais notícias desta sexta-feira, 7 de Março de 2025.

No semanário Expresso:

- "Montenegro teve de assumir Spinumviva ao Constitucional quando foi eleito PM"

- "Governo dá ordem para acelerar medidas antes de cair"

- "Rádio Popular recusa dizer quanto paga a empresa de Montenegro"

- "Marcelo já antevê regresso de Passos Coelho"

- "Doenças sexuais disparam entre os jovens"

- "Vítor Escária pediu à Justiça os 75,8 mil euros de volta"

- "Universo de Luís Bernardo domina autarquias"

- "Sem os EUA, Ucrânia só aguenta seis meses"

- "Morreu José António Saraiva"

- "Cartel do Fogo condenado"

No Nascer do Sol:

- "Queda do Governo não convence Passos Coelho a avançar"

- "Entrevista a Carlos Guimarães Pinto: 'Ir para eleições poderá ser uma decisão fatal para Pedro Nuno Santos, mesmo tendo ele sete vidas'"

- "José António Saraiva (1948-2025). O adeus de um livre pensador"

- "Instabilidade internacional penaliza mais economia do que crise política"

- "Portugal Amanhã. Dália Palma. 'Podemos assumir que temos o mundo presente na BTL'"

- "Euronews. Uma semana crucial para a Ucrânia"

- "Óscares. O anfitrião, o papel da Academia e a noite triunfal de 'Anora'"

No Correio da Manhã:

- "'Vacas gordas' em 2024. Banca ganha 13,6 milhões por dia. Recorde de lucros dos 5 maiores bancos"

- "Exclusivo. Montenegro omite obras no duplex à Câmara de Lisboa"

- "Marcelo quer que crise se resolva rápido"

- "Moção de confiança votada terça-feira"

- "Erro na Champions. Benfica protege António Silva"

- "Sporting só vende Gyokeres e Quenda por 120 milhões"

- "Bétis 2 V. Guimarães 2. Heróis empatam em Sevilha"

- "Crime no Seixal. Morto e carbonizado por dívida de cinco mil euros"

- "'Acorrentado durante um mês como um animal'. Mulher de Fábio Loureiro denuncia ao CM"

- "Após veto. Parlamento aprova separação de freguesias"

- "Pobreza. 170 mil crianças em situação de carência"

- "José António Saraiva 1948-2025. Arquiteto e jornalista perde batalha contra o cancro"

No Público:

- "Governo avança com parcerias público-privadas em cinco hospitais"

- "União Europeia. Veto da Hungria não compromete 'forte apoio' à Ucrânia"

- "Reportagem. Alexandra Leitão anda a conhecer os cantos à cidade"

- "Museu Internacional da Música. Restaurar o som silenciado pelo tempo, para ganhar uma nova vida em Mafra"

- "Administração Trump. Investigadores dos EUA manifestam-se contra o 'ataque à ciência'"

- "Venda. Novo Banco promete dividendos de 3,3 mil milhões"

- "Caso Spinumviva. Constitucional interessou-se por Jaguar de Montenegro"

- "Estudo. Portuguesas entre as que mais trabalham na UE"

No Jornal de Notícias:

- "Eleições antecipadas podem vir a custar mais de 25 milhões"

- "Banca atinge lucro recorde após sangria de funcionários"

- "Liga Conferência. Bétis 2-2 V. Guimarães. Vitória musculado invicto na Europa"

- "Justiça. Falsificador de quadros libertado por excesso de preventiva"

- "Porto. 'É uma ansiedade terrível. Não quero sair da minha casa'. Duplicação da Linha do Minho, entre Contumil e Ermesinde, prevê demolição de 15 habitações"

- "Freguesias. Novo mapa aprovado pressiona Marcelo"

- "Cadeias. Estado paga a reclusos por más condições"

- "Ucrânia. Europa reforça armamento e blinda apoio a Zelensky"

- "Os segredos das estrelas Michelin"

No Diário de Notícias:

- "Governo de Montenegro viola lei do registo de interesses"

- "27 unidos nos gastos em Defesa, Orbán fura unanimidade do apoio à Ucrânia"

- "Entrevista com José Cardoso Botelho, Vanguard Properties. Lei do arrendamento 'está a fomentar o mercado negro'"

- "'Roadshow' para entrada em bolsa. Novobanco aterra em Londres e Nova Iorque com promessa de pagar 3,3 mil milhões aos acionistas"

- "Resposta ao apelo de Marques Mendes. Marcelo diz ao DN que 'tudo tem feito e tudo fará' para evitar eleições antecipadas"

- "Luísa Sobral. 'Sei que, fazendo parte da música, não é assim tão difícil lançar um romance, mas eu não queria ter um livreco'"

- "1948-2025. José António Saraiva. O arquiteto que nunca se sentiu jornalista"

No Negócios:

- "Novo Banco acena aos investidores com mais dividendos do que a Caixa"

- "Eleições fazem tremer PRR"

- "Entrevista a Elizabeth Strout [escritora]. 'Musk é muito assustador. Muito inteligente e muito louco'"

- "Opinião. Fernando Medina. Não estamos num quadro 'normal'"

- "Bruxelas e BEI têm 10 mil milhões para casas acessíveis"

- "Queda do petróleo testa limiar da dor do cartel do crude"

No Jornal Económico:

- "Cinco mil milhões de subvenções sem controlo"

- "'Capacidade reformadora do Governo será valorizada pelo país e empresas' [ministro da Economia]"

- "Nas cinco árvores amadas por Bagão Félix não está a das patacas"

- "Enoturismo. Americanos bebem vinho do melhor e pagam do melhor"

- "Agente 007 ao serviço da Amazon por mil milhões de dólares"

- "Lucros dos sete maiores bancos sobem 19%"

- "Óscar Afonso lidera conselho consultivo da CMVM"

- "Alemanha abre as portas do cofre para sair da crise"

No Record:

- "Sporting. Saída em glória. Gyokeres dá tudo pelo título antes da provável venda no verão"

- "Benfica. Tomás Araújo tem Nacional em risco. Lesão na coxa direita preocupa"

- "Dois No Name em prisão preventiva por agredirem PSP"

- "FC Porto. Varela em combate. Passagem pelo banco espicaçou o médio"

- "Liga Conferência. Bétis 2-2 V. Guimarães. Invencíveis conquistadores. Eliminatória em aberto"

- "Liga Europa. FCSB 1-3 Lyon. Paulo Fonseca vence"

- "R. Sociedad 1 Man. United 1. Amorim empata"

- "Fenerbahçe 1 Rangers 3. Mourinho perde"

No O Jogo:

- "Liga Conferência. Bétis 2-2 V. Guimarães. Conquistadores de sonhos. Reação forte a duas desvantagens mantém a eliminatória em aberto"

- "Luís Freire. 'Vamos fazer-lhes a vida negra'"

- "Liga Europa: Mourinho perde, Amorim empata"

- "FC Porto. 'Marcano é um líder nato'. Aboubakar destaca profissionalismo e caráter do espanhol. Vai renovar para ir ao Mundial de Clubes"

- "Sporting. 'Harder justifica o investimento'. Diretor técnico do Nordsjaelland sem dúvidas de que vai valer acima dos 19 MEuro pagos"

- "Benfica. Remédio para António Silva é perder o medo. João Manuel Pinto analisa momento do central após erro com o Barcelona"

- "Revisão dos estatutos: explicação à CMVM só depois da AG"

- "Andebol. Leões fazem história na Liga dos Campeões. Empate com o Wisla Plock (29-29) dá qualificação direta para os 'quartos'"

E no A Bola:

- "Dahl quer ficar. Sueco adaptou-se à Luz e agradou ao Benfica. Polivalência do lateral esquerdo é vista como mais-valia."

- "A Bola ao Centro. 'Não descarto o regresso ao Benfica'. Nuno Tavares"

- "Andebol. Liga dos Campeões. Wisla Plock 29-29 Sporting. Sporting faz história! Primeira equipa portuguesa nos quartos de final. Golo nos últimos segundos fez rebentar a festa"

- "Sporting. Eduardo Quaresma recusou ofertas para ser feliz em Alvalade"

- "Liga Conferência. Betis 2-2 V. Guimarães. Vitória tem o sonho dos quartos bem vivo"

- "FC Porto. Villas-Boas não baixa valor de Francisco Conceição"