Todos apontam a novas eleições nacionais

Bom dia. Com a excepção das revistas semanais que se publicam hoje, mas já estariam antes em gráfica, portanto sem tempo de alterar a atenção, optando por recordar, por antecipação, o 11 de Março de 1975, todos os jornais diários falam em eleições antecipadas como um dado certo, depois dos desenvolvimentos de ontem...

Na revista Visão:

- "11 de março de 1975. Memória do dia que quase mudou Portugal"

- "Luís Montenegro. O cerco aperta-se"

- "Conflito. A corrida aos metais raros"

- "Ciência. O que é a estupidez?"

- "Saúde. Vírus que salvam vidas"

- "Marlene Vieira. Jantar com uma estrela"

Na revista Sábado:

- "50 anos do 11 de março. O golpe comunista que atacou os ricos"

- "Saiba como o veneno de um lagarto está na origem da criação do Ozempic"

- "Aprender a ler e a escrever depois dos 90 anos"

- "Tony Carreira regressa aos palcos. 'No pior momento tive o país inteiro comigo'"

- "Nos bastidores das zangas, ódios e guerras do Chega"

No Correio da Manhã:

- "Junção de apartamentos em Lisboa. Risco de obras ilegais nas casas de Montenegro"

- "PM garante boas práticas no duplex, mas não esclarece se comunicou à câmara"

- "Moção de confiança acelera probabilidade de queda de Governo e Marcelo aponta eleições para maio"

- "Benfica 0 Barcelona 1. Sonho europeu está vivo"

- "Sporting. Amorim tem 70 milhões reservados para Gyokeres"

- "FC Porto. Samu é o jogador mais valioso fora das 'Big 5'"

- "Lagos. Traficante mata à porta de baile de Carnaval"

- "Inferiores a 2%. Juros dos depósitos abaixo da inflação"

- "Atacaram PSP. Cinco membros da claque No Name detidos"

- "Para 15 Euro. Apoio à compra de botija de gás sobe 5 euros"

No Público:

- "Chumbo de moção de confiança ao Governo leva país a eleições em maio"

- "Habitação. Custos da casa sobrecarregam 74% de inquilinos em Lisboa"

- "Conselho Europeu. Europa pronta a 'virar a página' para reforço da segurança"

- "Dívida pública. Mais incerteza e despesa deixam BCE perto do fim de corte de juros"

- "Investigação. A aspirina pode ajudar a travar as metástases do cancro?"

- "Aniversário do PÚBLICO. A língua encarada enquanto 'espaço de criação' e 'ferramenta de poder'"

- "Ensino superior. Mais de um terço dos estudantes universitários enfrenta transtornos mentais"

No Jornal de Notícias:

- "Montenegro abre caminho a eleições antecipadas"

- "Champions. Benfica 0-1 Barcelona. Raphinha volta a gelar a Luz"

- "AMP. Taxas fazem aumentar preço da água"

- "Energia. Apoio para comprar gás chega aos 15 euros"

- "GetEasy. Líder de burla milionária foge de Portugal"

No Diário de Notícias:

- "Crise. Eleições antecipadas são 'mal necessário'"

- "Luís Montenegro avança para moção de confiança e abre caminho para legislativas em maio"

- "Relatório. Vagas de emprego estão 8% abaixo dos níveis pré-pandemia"

- "Reservas de água. Barlavento Algarvio sai do vermelho, mas continua muito abaixo da média"

- "Mercado. Importação de carros em Portugal quase duplicou em 4 anos"

- "Conselho Europeu. Líderes dos 27 reúnem-se com a promessa de que Paris e Berlim vão gastar mais em Defesa"

- "Liga dos Campeões. Benfica perde 0-1 na Luz com o Barcelona"

No Negócios:

- "País a caminho de novas eleições"

- "UE vai flexibilizar orçamentos para se investir mais em defesa"

- "Lagarde tira juros do piloto automático"

- "Wolfgang Münchau [autor e jornalista]. 'A ideia de que podemos retaliar as tarifas [dos EUA] é realmente muito estúpida'"

- "Comissão Europeia. Nova união das poupanças será revelada a 19 de março"

- "Lucros. Seguros e margem dão recorde ao Crédito Agrícola"

No Jornal Económico:

- "Montenegro abre a porta a eleições antecipadas"

- "Marcelo promete rapidez e aponta legislativas para maio"

- "Falta de mão de obra está a atrasar economia"

- "Bruxelas passa cheque de 1,8 mil milhões para apoiar baterias para elétricos"

- "Juros da dívida alemã disparam com acordo para aliviar limites da despesa militar"

- "BCE prepara novo corte nas taxas de juro, sem saber se Trump permite manter o rumo"

- "Luís Portela é o 20.° mais rico na lista da Forbes Portugal. Grupo farmacêutico Bial entrou este ano para o top 25 das maiores fortunas, com um património avaliado em 742 milhões de euros"

- "Do papel para o digital. Como converter os Certificados de Aforro?"

- "Líderes europeus reúnem-se para discutir segurança na Europa"

- "Coca-Cola ameaça usar mais plástico nos EUA com tarifas sobre o alumínio"

- "Xiaomi prevê investir 30 milhões de euros este ano em Portugal"

No O Jogo:

- "Benfica 0-1 Barcelona. Prenda de Carnaval. António Silva 'assiste' Raphinha e deixa os encarnados em maus lençóis na eliminatória"

- "FC Porto. Diogo Costa na primeira linha europeia. Portista é o guarda-redes com mais jogos sem sofrer"

- "Cotação de Samu cresce para 68,6 MEuro, segundo estudo de especialistas"

- "Liga conferência. Bétis-V. Guimarães. 'Já estive na terceira distrital'. Luís Freire não se impressiona com a estreia na UEFA"

- "Sporting. Quenda lidera onze do futuro. Análise de O JOGO aos jovens que prometem brilhar em Alvalade"

- "Internacional. Paulo Fonseca leva castigo de nove meses. Encostar a cabeça ao árbitro sai caro ao técnico do Lyon"

- "Entrevista. 'Tenho o bichinho da Seleção', Chiquinho brilha como criativo do Olympiacos"

- "'Não me arrependo de não ter ido treinar o Sporting e o Benfica'. Jaime Pacheco, o título do Boavista 'sem emails nem fruta' e os convites recusados"

No A Bola:

- "Benfica 0-1 Barcelona. Errar era proibido. Golos falhados e passe infeliz de António Silva ditam a derrota"

- "'Podíamos estar a falar de 5-1 para nós', Bruno Laje"

- "Feyenoord 0-2 Inter/ Bayern Munique 3-0 Bayer Leverkusen/ PSG 0-1 Liverpool"

- "Liga Conferencia. Bétis-V. Guimarães. 'Temos a ambição de vencer' - Luís Freire"

- "Sporting. Morita sim, Hjulmand talvez"

- "FC Porto. Os cuidados a ter com Marcano"

- "França. Paulo Fonseca suspenso por nove meses"

E no Record:

- "Benfica 0-1 Barcelona. Casa de papel. Águia é incapaz de marcar com mais um e ainda oferece golo"

- "Cinco No Name Boys detidos. Há armas de fogo no material apreendido"

- "Sporting. Quenda entre os maiores. Jogos e minutos na primeira época"

- "Youth League. Sporting 2-3 Estugarda. Leões eliminados"

- "FC Porto. Samu em alta. Valorizou mais do que Gyokeres e tem seleção na mira"

- "Liga Conferência. Bétis-V. Guimarães. 'Vão ter o melhor de nós', Freire sem medo"

- "França. Paulo Fonseca suspenso por 9 meses"