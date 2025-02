2025 começa com recordes no alojamento de hóspedes, dormidas e proveitos

O alojamento turístico na Região Autónoma da Madeira (RAM) registou o melhor Janeiro de sempre, a avaliar pelo dados preliminares hoje avançados pela DREM, em consonância com o INE, com a entrada neste primeiro mês de 2025 de "133,3 mil hóspedes, os quais geraram 780,5 mil dormidas, traduzindo variações homólogas positivas de 12,6% e de 12,4%, respetivamente", refere a Direção regional de Estatística da Madeira. Além disso, gerou-se proveitos totais de 50 milhões de euros, que cresceram 29%.

"De sublinhar que, excluindo o alojamento local com menos de 10 camas, as dormidas do alojamento turístico registaram um acréscimo homólogo de 9,3%, variação superior à verificada a nível nacional (+6,3%)", refere a DREM, sabendo-se que o INE continua a não contabilizar os dados dos AL mais pequenos, que até representam a maioria deste subsector do alojamento turístico.

"A taxa líquida de ocupação-cama do alojamento turístico na Região, no mês em referência, foi de 54,1%, valor superior (+2,9 p.p.) ao observado no mês homólogo. Por sua vez, a taxa de ocupação-quarto atingiu os 62,4% (58,5% em Janeiro de 2024). No mês de Janeiro de 2025, o segmento da hotelaria concentrou 71,6% das dormidas (558,9 mil), observando um aumento de 10,8% em termos homólogos, enquanto o alojamento local (26,3% do total) e o turismo no espaço rural (2,1% do total) aumentaram 17,9% e 5,0%, pela mesma ordem", no que à RAM diz respeito.

Neste mesmo mês, "a estada média no conjunto do alojamento turístico registou um aumento face ao mesmo mês do ano anterior (4,89 noites), fixando-se em 4,95 noites. Os valores mais elevados continuam a ser observados na hotelaria (5,02 noites) e no alojamento local (4,92 noites), seguidos pelo turismo no espaço rural (3,55 noites)", sendo por isso um facto que os turistas estão a passar mais tempo na Madeira ao contrário do que se previa no passado recente com estadas cada vez mais curtas.

Por outro lado, como referido, "os proveitos totais e os de aposento, em Janeiro de 2025, apresentaram crescimentos homólogos de 29,0% e de 28,3%, respetivamente, fixando-se, pela mesma ordem, nos 50,0 milhões de euros e nos 34,3 milhões de euros. No País, no mês em referência, as variações homólogas foram igualmente positivas, mas de menor dimensão, tanto nos proveitos totais (+13,8%), como nos de aposento (+14,2%)", assinala a DREM.

A entidade estatística regional dá conta que "neste mês, o rendimento médio por quarto disponível (RevPAR) rondou os 62,89 euros no conjunto do alojamento turístico (excluindo o alojamento local abaixo das 10 camas), +24,5% que no mesmo mês do ano precedente. Por sua vez, o rendimento médio por quarto utilizado (ADR) no alojamento turístico passou de 86,29€, em Janeiro de 2024, para 100,83€, em Janeiro de 2025 (+16,8% de variação homóloga)", que justificam portanto que que quase 69% dos proveitos sejam provenientes do alojamento.

De realçar, por fim, que "os 10 principais mercados emissores representaram 83,1% do total das dormidas registadas em Janeiro de 2025. Destacou-se, com um peso superior, embora com uma variação negativa, o Reino Unido (20,9% do total; -3,1% face a Janeiro de 2024), seguindo-se a Alemanha (19,7% do total), que registou um aumento de 9,7%, em comparação com Janeiro de 2024. O mercado português ocupa o terceiro lugar (15,6% do total), com um crescimento homólogo de 37,2%. Na quarta posição encontra-se o mercado polaco (10,3% do total; +35,8% face a janeiro de 2024), à frente dos mercados da Dinamarca (3,5%; +5,4%) e da França (3,0%; -7,3%)", refere, destacando-se os franceses que perderam, neste mês, a terceira posição.