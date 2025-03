Dançando com a Diferença leva à Calheta projecto 'Dançando Crio Um Mundo'

O monitor de dança Telmo Ferreira e a intérprete Joana Caetano, ambos membros da Companhia Dançando com a Diferença, estiveram, esta manhã, a partilhar as suas histórias de vida com os alunos da Escola Básica e Secundária da Calheta.

O debate decorreu no âmbito da conferência 'Transbordando o Meu Corpo', uma das actividades do projecto 'Dançando Crio Um Mundo', que está a percorrer o país de norte a sul, com o intuito de reflectir sobre as potencialidades da arte no desenvolvimento pessoal e social.

Na ocasião, Joana Caetano, de 30 anos, transmitiu aos alunos a sua paixão pela dança. "Eu gosto muito de fazer espetáculos e de viajar", salientou, aproveitando para destacar o papel decisivo que a dança teve na sua vida em geral, e a Companhia Dançando com a Diferença em particular. "Hoje sou autónoma e faço tudo sozinha", afirmou a artista, na conferência que decorreu no âmbito do projecto de enriquecimento curricular '+Empatia', desenvolvido nesta instituição de ensino.

Por seu turno, Telmo Ferreira partilhou a sua trajectória, sublinhando a sua passagem pela Educação Especial e como a "dança foi profundamente transformadora".

"Tornei-me bailarino, monitor de dança, uma pessoa mais responsável e com um potencial no mundo artístico", revelou. Além disso, este foi um momento de debate com os alunos sobre a forma como a sociedade encara as pessoas com deficiência.

"Temos de acabar com este estigma e ver os bailarinos pelo que são: artistas", sublinhou, deixando ainda um apelo final: "Há muitas formas de discriminar dentro das escolas. Temos de acabar com o bullying e acho que este é também o papel da Companhia Dançando com a Diferença: abrir horizontes, não só no palco, mas também na sociedade", concluiu.