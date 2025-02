Ex-combatentes da Madeira encontram-se em Santana

A Igreja Paroquial de Santana foi o local escolhido para o 83.º Encontro do Agrupamento Mensal dos Militares Madeirenses que Serviram no Ultramar (AMMMSU).

Depois de, no passado dia 2, se terem reunido na Igreja Paroquial do Carvalhal (na Ponta do Sol), os antigos militares irão reencontrar-se no próximo dia 2 de Março, no concelho de Santana.

Os antigos militares, naturais da Madeira e seus familiares estão convidados a participar nesta homenagem de gratidão por aqueles que defenderam a integridade da nossa Pátria no Ultramar (1961-1975). Incluímos também os militares que serviram na Índia (1954-1961). A despesa do almoço é compartilhada por todos. As famílias e amigos, podem participar. Todas as recomendações das autoridades de saúde(DGS) e do Governo Regional estarão acautelada. As pessoas que tiverem familiares no Ultramar e que estejam no estrangeiro podem contactar para o referido número para fazerem parte do historial Pe. António Francisco Gonçalves Simões

A inscrição para o evento deverá ser efectuada até dia 28 de Fevereiro, através do seguinte contacto telefónico: 968 041 678.

Haverá um autocarro que parte: de Câmara de Lobos, às 08h30; da Avenida do Mar, no Funchal (junto da GNR) às 09h00; de Santa Cruz, às 09h15 e de Machico às 09h30.

O programa é o seguinte:

11h00 - Missa na Igreja Paroquial de (Concelho de Santana).

11h45 - Homenagem aos militares falecidos no Ultramar e aos militares falecidos após o regresso do Ultramar. Esta cerimónia será realizada na Igreja no fim da missa.

13h00 - Almoço no restaurante 'Praia da Alagoa', no Porto da Cruz.