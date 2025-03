Presidente do PSD Madeira considera "fundamental" a Moção de Confiança apontada por Montenegro

O presidente do PSD/Madeira considerou, esta tarde, "fundamental" a apresentação de uma Moção de Confiança por parte do primeiro-ministro português, o também social-democrata Luís Montenegro, embora, há poucos dias, na sequência de o primeiro-ministro ter apontado esse voto de confiança como uma possibilidade, Miguel Albuquerque dissesse não perceber o porquê dessa decisão.

"Neste momento, temos de por todas as cartas na mesa. O que não podemos estar sujeitos é o Governo e o primeiro-ministro estare a ser cozido em lume brando, e cada partido tem de assumir as suas responsabilidades", apontou Albuquerque, à margem de uma iniciativa esta tarde em Câmara de Lobos.

Your browser does not support the audio element. Opinião de Albuquerque sobre Moção de Confiança na semana passada

O presidente do PSD/Madeira diz-se mesmo "ultra-favorável" a esta clarificação, que no seu entender é a forma de acabar com o "impasse" criado, que poderia durar meses.

Miguel Albuquerque volta a falar no cenário internacional, que impõe a tomada de decisões, algo que só é possível com "um governo actuante", ainda que para tal sejam precisas eleições antecipadas.

"É melhor sermos claros e tomarmos decisões e avançar do que continuarmos neste impasse, que não leva a nada", sustentou.