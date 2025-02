Confiança apresenta proposta para a requalificação do Campo Desportivo do Amparo

Os vereadores da Coligação Confiança apresentaram uma proposta de deliberação na Câmara Municipal do Funchal para a requalificação do Campo Desportivo do Amparo. Um espaço público que, conforme referem, "devido à negligência do executivo PSD, se encontra actualmente degradado e subaproveitado".

Aliás, este é um assunto que está hoje em destaque no DIÁRIO, nomeadamente na rubrica 'No Rasto de...'.

"O Campo Desportivo do Amparo, construído no âmbito da urbanização da zona e cedido ao município como equipamento público, esteve sob a gestão do condomínio dos prédios confinantes por um período alargado, sendo posteriormente devolvido à alçada da Câmara Municipal do Funchal. Diversas associações já manifestaram interesse em utilizar este espaço para o desenvolvimento das suas actividades desportivas, demonstrando a sua importância para a comunidade", indicam os vereadores em nota à imprensa.

Dizem ainda que "a Coligação Confiança tinha inscrito no seu programa eleitoral a requalificação deste espaço num polidesportivo adaptado a actividades seniores e à promoção do envelhecimento ativo, proporcionando melhores condições para a prática desportiva e o convívio intergeracional". No entanto, conforme dão conta, "desde 2021, o PSD tem ignorado esta infraestrutura, deixando-a ao abandono e permitindo que se degradasse até se tornar um estaleiro insalubre e inseguro para os moradores".

A proposta agora apresentada pelos vereadores da Confiança prevê: "a requalificação do Campo Desportivo do Amparo para acolher actividades desportivas e promover o envelhecimento activo; o desenvolvimento de um processo participativo que envolva moradores e associações desportivas na definição do futuro do espaço; a limpeza e remoção urgente de materiais inadequados, restaurando as condições mínimas de salubridade e segurança e a garantia de que o espaço seja colocado ao serviço da população, dos munícipes e das associações desportivas, fomentando a prática desportiva e a dinamização comunitária".

Cláudia Dias Ferreira, vereadora da Confiança, diz que "o PSD herdou um espaço funcional e deixou-o transformar-se num estaleiro abandonado". Nesse sentido, conforme refere, "esta proposta visa devolver o Campo Desportivo do Amparo à comunidade, garantindo que volta a cumprir a sua função como espaço público de qualidade".

Por fim, diz que "a Confiança defende a valorização dos equipamentos municipais e exige que o executivo PSD assuma a sua responsabilidade na degradação deste espaço, ao invés de continuar a descurar as necessidades da população do Funchal".